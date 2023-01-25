Происшествия
27 минут назад
«Тойоту» в микрорайоне «Университетский» подожгли
Вчера около полуночи на улице Бехтеева в Липецке горел автомобиль. Это был поджог.
Как сообщал GOROD48 накануне в двенадцатом часу ночи у ЖК «Виктория», на улице Бехтеева горел автомобиль «Тойота Рав-4». На камеры уличного наблюдения попал поджигатель машины.
На кадрах видно, как примерно в 23:15 неизвестное лицо, вероятнее всего мужчина одетый во все темное, переходя дорогу по пешеходному переходу направляется со стороны дома №4 по улице Бехтеева к парковке у дома №3. К поджогу он готовился на парковке. Спустя несколько минут мужчина бросает бутылку с зажигательной смесью на капот автомобиля и скрывается во дворах, попадая в зону видимости ряда камер подъездного видеонаблюдения.
Проверку проводит по заявлению владелицы машины отдел полиции №2.
На кадрах видно, как примерно в 23:15 неизвестное лицо, вероятнее всего мужчина одетый во все темное, переходя дорогу по пешеходному переходу направляется со стороны дома №4 по улице Бехтеева к парковке у дома №3. К поджогу он готовился на парковке. Спустя несколько минут мужчина бросает бутылку с зажигательной смесью на капот автомобиля и скрывается во дворах, попадая в зону видимости ряда камер подъездного видеонаблюдения.
Проверку проводит по заявлению владелицы машины отдел полиции №2.
Мужик
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