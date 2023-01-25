Происшествия

27 минут назад

«Тойоту» в микрорайоне «Университетский» подожгли

2 456
#поджог
2
«Тойоту» в микрорайоне «Университетский» подожгли

Вчера около полуночи на улице Бехтеева в Липецке горел автомобиль. Это был поджог.

Как сообщал GOROD48 накануне в двенадцатом часу ночи у ЖК «Виктория», на улице Бехтеева горел автомобиль «Тойота Рав-4». На камеры уличного наблюдения попал поджигатель машины.

На кадрах видно, как примерно в 23:15 неизвестное лицо, вероятнее всего мужчина одетый во все темное, переходя дорогу по пешеходному переходу направляется со стороны дома №4 по улице Бехтеева к парковке у дома №3. К поджогу он готовился на парковке. Спустя несколько минут мужчина бросает бутылку с зажигательной смесью на капот автомобиля и скрывается во дворах, попадая в зону видимости ряда камер подъездного видеонаблюдения.

Проверку проводит по заявлению владелицы машины отдел полиции №2.
2 456
#поджог
2

Комментарии (2)

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Мужик

5 минут назад
Молодец мужик!
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1

6 минут назад
Это месть!
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