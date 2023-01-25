Происшествия

38 минут назад

День студента в Липецке начался с эвакуации вузов

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#телефонный терроризм #минирование
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День студента в Липецке начался с эвакуации вузов

С утра в Липецке эвакуировали ЛТГУ и Липецкий казачий институт технологий и управления.

В 10 утра в Липецком государственном техническом университете из-за сообщения о минировании началась эвакуация. Как сообщили GOROD48 в ЛГТУ, в связи с эвакуацией в вузе отменены все мероприятия, посвященные Дню студента: в «политехе» несколько корпусов, и чтобы кинологи проверили все, потребуется достаточно много времени.

Также сегодня утром эвакуировали Липецкий казачий институт технологий и управления на улице Краснознамённой.

Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
1 928
#телефонный терроризм #минирование
1

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25 минут назад
казачий институт)))
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