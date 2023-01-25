Происшествия
38 минут назад
День студента в Липецке начался с эвакуации вузов
С утра в Липецке эвакуировали ЛТГУ и Липецкий казачий институт технологий и управления.
В 10 утра в Липецком государственном техническом университете из-за сообщения о минировании началась эвакуация. Как сообщили GOROD48 в ЛГТУ, в связи с эвакуацией в вузе отменены все мероприятия, посвященные Дню студента: в «политехе» несколько корпусов, и чтобы кинологи проверили все, потребуется достаточно много времени.
Также сегодня утром эвакуировали Липецкий казачий институт технологий и управления на улице Краснознамённой.
Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
Также сегодня утром эвакуировали Липецкий казачий институт технологий и управления на улице Краснознамённой.
Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
123