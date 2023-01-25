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сегодня, 10:25

Чем закусывают студенты во время праздника?

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#Татьянин день #студенты

В ЛГТУ уже несколько лет в Татьянин день проходит благотворительная студенческая ярмарка. Каждый факультет готовит свое блюдо, а потом студенты покупают друг у друга кулинарные изделия. Вырученные деньги направляют на благотворительность.

Студентка четвертого курса физико-технологического факультета ЛГТУ Елизавета Пестрецова приготовила салат «Студенческий» и бутерброд с аналогичным названием. Эти блюда девушка выбрала потому, что сытные, вкусные и недорогие.

Во время готовки Елизавета рассказала о том, сколько нужно денег студенту на еду, где они подрабатывают, можно ли в Липецке сделать успешную карьеру и как правильно отмечать День студента.



Салат «Студенческий»

Сервелат, консервированная фасоль в томатном соусе, консервированная кукуруза, сухарики, плавленый сыр, майонез. Порезать и смешать все ингредиенты, заправить майонезом.

Бутерброд «Студенческий»

Булка, помидоры, колбаса, майонез, горчица. Разрезать булку пополам, намазать майонезом и горчицей, положить нарезанную колбасу и помидоры.

Чай

Заварка, кипяток, сахар.
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#Татьянин день #студенты

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