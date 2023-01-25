сегодня, 10:25
Чем закусывают студенты во время праздника?
В ЛГТУ уже несколько лет в Татьянин день проходит благотворительная студенческая ярмарка. Каждый факультет готовит свое блюдо, а потом студенты покупают друг у друга кулинарные изделия. Вырученные деньги направляют на благотворительность.
Во время готовки Елизавета рассказала о том, сколько нужно денег студенту на еду, где они подрабатывают, можно ли в Липецке сделать успешную карьеру и как правильно отмечать День студента.
Салат «Студенческий»
Сервелат, консервированная фасоль в томатном соусе, консервированная кукуруза, сухарики, плавленый сыр, майонез. Порезать и смешать все ингредиенты, заправить майонезом.
Бутерброд «Студенческий»
Булка, помидоры, колбаса, майонез, горчица. Разрезать булку пополам, намазать майонезом и горчицей, положить нарезанную колбасу и помидоры.
Чай
Заварка, кипяток, сахар.
Ваш