Состояние озимых в Липецкой области хорошее, но их меньше запланированного

Специалисты показали, как оценивают качество озимой пшеницы.

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За состоянием озимой пшеницы зимой следят ежемесячно. Пробы берут в декабре, январе, феврале и марте. Чтобы весной не было сюрпризов. Образцы пшеницы из земли вырубают с помощью молотка и топора, в особо трудных случаях используют кувалду.На поле намечают по диагонали пять точек. Из них выбирают по 25-30 растений. В результате средняя проба состоит из 100 — 150 растений, которые обязательно должны быть с корешками.Заведующая лабораторией анализа растениеводческой продукции и кормов Алла Харитонова уже много лет исследует пшеницу по методике, разработанной институтом Докучаева.— Растения живые незамокшие, корневая система хорошая, светлая. Есть тенденция к накоплению сахаров. Градуировочная шкала показывает, что содержание углеводов составляет 13%. Для данного времени это очень хорошо, — отметила Алла Харитонова.Специалисты проверили образцы пшеницы с полей почти половины районов области. Показатель содержания углеводов составил от 9,5 до 13%, что в пределах нормы. Несмотря на капризы погоды, озимые в Липецкой области находятся в хорошем состоянии, но их меньше, чем планировали посадить.Осенью прошлого года из-за дождей их высадили на площади 266 тысяч гектаров. Это 72% от того, что было запланировано. Поэтому весной придется посадить больше яровых.— Новые сорта яровых зерновых культур не сильно уступают по урожайности озимым. Так будет компенсирован их недосев, — рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.Проблемы с озимыми в Липецкой области были совсем недавно, в 2020–2021 годах, тогда пришлось пересевать значительные площади. Поэтому опыт у селян, в случае чего, есть.— Таких посевных, как в 2021 году, в обозримом прошлом было две: в 1995 году и в 2000 году, когда была большая гибель озимых. И в 2021 году посевные работы у нас начались с пересева озимых. Пересевали больше половины — 172 тысячи гектаров, это колоссальная нагрузка. Это был форс-мажор: осенью 2020 года началась засуха, озимые плохо взошли. Зимой погода сменилась проливными дождями, из-за которых образовалась мощная ледяная корка, поля превратились в каток, что привело к массовой гибели озимых. Поэтому пришлось резко увеличить посевы яровой пшеницы, чтобы сравнять зерновой баланс, — пояснил Олег Долгих.Олег Долгих рассказал о том, что планируют вырастить в Липецкой области в 2023 году. Особое внимание собираются уделить гороху, его площади увеличат в 2,4 раза. Зернобобовых культур будет посеяно в 2,1 раза больше, чем в 2022 году. Также планируется существенно увеличить площади практически всех основных культур технической группы, так как на них есть спрос. Посевы сахарной свеклы и подсолнечника увеличатся на 7%, площади под соей возрастут на 11%. При этом площади под картофелем и овощами открытого грунта останутся на уровне прошлого года: картофель планируется посадить на 24 тыс. га, овощи открытого грунта — на 5,6 тыс. га. Кормовые культуры будут посеяны на 60 тысячах гектаров, что также соответствует уровню прошлого года.