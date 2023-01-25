сегодня, 16:22
В Липецкой области завтра до -5
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов мороза, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.
День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градусов мороза.
КОМДИВ
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