Погода в Липецке

сегодня, 16:22

В Липецкой области завтра до -5

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#погода
В Липецкой области завтра до -5

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градусов мороза.
2 250
#погода

Комментарии (2)

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КОМДИВ

28 минут назад
Погода мартовская
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Marea

сегодня, 16:39
Солнце все больше!!! Еще чуть-чуть еще немного...
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