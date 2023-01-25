4% жителей Липецкой области – студенты

25 января отмечается День российского студенчества. Липецкстат представил обобщенный портрет липецкого студента.

В Липецкой области студентами вузов и учреждений среднего профессионального образования являются более 45 тысяч человек, это 4% от всего населения региона. На 10 тысяч жителей области приходится 164 студента вузов и 241 студент учебных заведений среднего профобразования. Девушек и юношей среди студентов вузов примерно поровну, а в средних учебных заведениях юношей на 20% больше.



По данным Минпросвещения и Минобрнауки, к началу 2022/2023 учебного года в нашей области работали 10 высших учебных заведений (с учетом филиалов) и 39 образовательных организаций, где готовят специалистов среднего звена (с учетом филиалов). В высших учебных заведениях обучаются 18,3 тысячи, в средних специальных – 26,8 тысячи студентов.



Большинство вузов государственные. Частных учебных заведений всего 4, учится в них более 1000 человек – 6% от общего числа студентов вузов.



Заочное обучение выбрали немногим более 20% студентов государственных вузов, в частных вузах таких учащихся 43,5%. В государственных вузах более 44% студентов оплачивают свое образование. В организациях среднего профессионального образования большинство студентов также обучается очно (89%) и бесплатно, оплачивают затраты на обучение 26% учащихся.



В 2022 году выпущено 6,2 тысячи специалистов со средним профессиональным образованием и 4 тысячи дипломированных специалистов, закончивших высшие учебные заведения, 72% из них получили диплом бакалавра, сообщает Липецкстат.