Напротив грязинской остановки загорелась мангальная

Работники потушили пожар своими силами, поливая крышу водой из ведра.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке напротив грязинской остановки на улице Зои Космодемьянской, строение 8 сегодня загорелся киоск «Мангал. Бургер».



Работники пытались потушить пожар своими силами, поливая крышу водой из ведра. И, судя по всему, им удалось справиться с огнём.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, спасателям поступало сообщение, что горит крыша киоска мангальной рядом с ТЦ «Квартал», речь шла об одноэтажном здании.



«Сообщение о возгорании поступило в 16:12. Туда направлено два отделения пожарных, в 16:21 они прибыли на место, проводится разведка, но по внешним признакам ничего уже не горит», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.