Происшествия

сегодня, 16:27

Напротив грязинской остановки загорелась мангальная

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#пожар
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Работники потушили пожар своими силами, поливая крышу водой из ведра.

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В Липецке напротив грязинской остановки на улице Зои Космодемьянской, строение 8 сегодня загорелся киоск «Мангал. Бургер».

Работники пытались потушить пожар своими силами, поливая крышу водой из ведра. И, судя по всему, им удалось справиться с огнём.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, спасателям поступало сообщение, что горит крыша киоска мангальной рядом с ТЦ «Квартал», речь шла об одноэтажном здании.

«Сообщение о возгорании поступило в 16:12. Туда направлено два отделения пожарных, в 16:21 они прибыли на место, проводится разведка, но по внешним признакам ничего уже не горит», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
991
#пожар
4

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