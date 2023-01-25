Происшествия
50 минут назад
50-летний мужчина пострадал на пожаре в селе Троицкое
В регионе за сутки зарегистрировано шесть серьезных пожаров.
В селе Троицкое Лев-Толстовского района вечером 24 января пострадал 50-летний во время пожара в жилом трехквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Огонь повредил вещи и отделку на площади два квадратных метров. Дом пожарные отстояли.
В этот же день на трассе Доброе-Кривец в Добровском районе горел «КамАЗ», а на улице Бехтеева в Липецке - «Мицубиси Аутлендер».
В Липецке из горящего административного здания на Универсальном проезде, 7а были эвакуированы 10 человек. У здания повреждены 30 квадратных метров кровли. На улице Циолковского, 29 в 12-этажке горел мусор на площади один квадратный метр.
Ранним утром в Липецке на улице Можайского сгорела надворная постройка. Пожарные не дали перекинуться огню на дом и второе аналогичное сооружение.
Огонь повредил вещи и отделку на площади два квадратных метров. Дом пожарные отстояли.
В этот же день на трассе Доброе-Кривец в Добровском районе горел «КамАЗ», а на улице Бехтеева в Липецке - «Мицубиси Аутлендер».
В Липецке из горящего административного здания на Универсальном проезде, 7а были эвакуированы 10 человек. У здания повреждены 30 квадратных метров кровли. На улице Циолковского, 29 в 12-этажке горел мусор на площади один квадратный метр.
Ранним утром в Липецке на улице Можайского сгорела надворная постройка. Пожарные не дали перекинуться огню на дом и второе аналогичное сооружение.