Происшествия

50 минут назад

50-летний мужчина пострадал на пожаре в селе Троицкое

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#МЧС #пожар
50-летний мужчина пострадал на пожаре в селе Троицкое

В регионе за сутки зарегистрировано шесть серьезных пожаров.

В селе Троицкое Лев-Толстовского района вечером 24 января пострадал 50-летний во время пожара в жилом трехквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Огонь повредил вещи и отделку на площади два квадратных метров. Дом пожарные отстояли.

В этот же день на трассе Доброе-Кривец в Добровском районе горел «КамАЗ», а на улице Бехтеева в Липецке - «Мицубиси Аутлендер». 

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В Липецке из горящего административного здания на Универсальном проезде, 7а были эвакуированы 10 человек. У здания повреждены 30 квадратных метров кровли. На улице Циолковского, 29 в 12-этажке горел мусор на площади один квадратный метр.

Ранним утром в Липецке на улице Можайского сгорела надворная постройка. Пожарные не дали перекинуться огню на дом и второе аналогичное сооружение. 
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#МЧС #пожар

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