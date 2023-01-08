Происшествия

53 минуты назад

В Липецке «Нива» после столкновения с иномаркой улетела в сугробы на обочине

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#дтп
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В Липецке «Нива» после столкновения с иномаркой улетела в сугробы на обочине

Сегодня на Студеновской произошло две аварии на одном участке

Сегодня около 15.00 на улице Студеновской, неподалеку от остановки общественного транспорта «8 школа» произошло две аварии. Столкнулись две «Рено» и отечественная «Нива» с «Фольксвагеном».

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Отечественный автомобиль после столкновения вынесло на сугробы обочины.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.

По предварительным данным в двух ДТП обошлось без пострадавших.

Как стало известно GOROD48 из-за порыва трубопровода на этом участке Студеновской образовалась наледь.

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3 575
#дтп
2

Комментарии (3)

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Елена

14 минут назад
Петя., у нас с тобой мысли схожи)))
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Петя.

19 минут назад
НАША гордасть БЕЗОПАСНЫЕ дорожки......
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Ванька Грозный

27 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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