Происшествия
53 минуты назад
В Липецке «Нива» после столкновения с иномаркой улетела в сугробы на обочине
Сегодня на Студеновской произошло две аварии на одном участке
Сегодня около 15.00 на улице Студеновской, неподалеку от остановки общественного транспорта «8 школа» произошло две аварии. Столкнулись две «Рено» и отечественная «Нива» с «Фольксвагеном».
Отечественный автомобиль после столкновения вынесло на сугробы обочины.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.
По предварительным данным в двух ДТП обошлось без пострадавших.
Как стало известно GOROD48 из-за порыва трубопровода на этом участке Студеновской образовалась наледь.
Отечественный автомобиль после столкновения вынесло на сугробы обочины.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.
По предварительным данным в двух ДТП обошлось без пострадавших.
Как стало известно GOROD48 из-за порыва трубопровода на этом участке Студеновской образовалась наледь.
Елена
Петя.
Ванька Грозный