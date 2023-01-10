В Липецке мать и дочь будут судить за нелегальный оборот алкоголя и сигарет

Следствие полагает, что женщины купили 623 бутылки немаркированного алкоголя и 5 288 пачек нелегальных сигарет.

Заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело 57-летней липчанки и её дочери. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщин обвиняют в двух преступлениях в сфере экономической деятельности — в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных алкоголя и сигарет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и незаконном обороте алкогольной и продукции.



По версии следствия, мать и дочь разработали схему заработка — от имени индивидуальных предпринимателей сбывали в киосках, павильонах, магазинах и нежилых помещениях на улицах Папина, Звёздной, Патриса Лумумбы, Механизаторов, Тельмана, Полиграфической, Терешковой, Катукова, проезде Осеннем, проспекте Мира, улицах Ударников, Гранитной, Стаханова, Ярославской в Липецке, а также в селе Казинка Грязинского района нелегальные спиртное и сигареты. Часть этих торговых объектов принадлежит матери, часть — дочери.



Следствие полагает, что одной своей знакомой они предложили зарегистрировать ИП и от её имени вели свою деятельность. Для торговли женщины купили 623 бутылки немаркированного алкоголя и 5 288 пачек нелегальных сигарет.



23 марта 2021 года на улице Папина в момент покупки и перегрузки 2 200 пачек немаркированных сигарет из автомобиля «Лада» в автомобиль «Вольво» одну из женщин взяли с поличным полицейские.



Теперь мать и дочь ждёт суд сразу по двум уголовным статьям каждую: пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ и части 1 статьи 171.3 УК РФ. По первой статье женщинам грозит до шести лет лишения свободы, по второй - до трёх лет.