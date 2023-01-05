Общество
34 минуты назад
Экстренное предупреждение: в Липецк на пять дней придут аномальные морозы
Среднесуточная температура воздуха опустится ниже нормы на 7-12 градусов.
С 6 по 10 января в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода, сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».
Как отмечают спасатели со ссылкой на синоптиков, среднесуточная температура воздуха составить 12-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.
Как отмечают спасатели со ссылкой на синоптиков, среднесуточная температура воздуха составить 12-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.
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