Экстренное предупреждение: в Липецк на пять дней придут аномальные морозы

Среднесуточная температура воздуха опустится ниже нормы на 7-12 градусов.



С 6 по 10 января в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода, сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».



Как отмечают спасатели со ссылкой на синоптиков, среднесуточная температура воздуха составить 12-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

