Происшествия

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«Рено Логан» врезался в барьер на Заводской площади – водитель отправлен на медосвидетельствование

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#авария #ДТП
«Рено Логан» врезался в барьер на Заводской площади – водитель отправлен на медосвидетельствование

Водитель травм не получил, но у полицейских вызвало подозрение его состояние..

Вечером 2 января в Липецке автомобиль «Рено Логан» врезался в барьерное ограждение на Заводской площади.

52-летний водитель серьезных травм не получил.

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- После осмотра бригадой «скорой» полицейские отправили водителя на медосвидетельствование на состояние опьянения, - рассказали GOROD48  в пресс-службе областного управления МВД.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Да уж

2 минуты назад
Интересно, ты сначала за руль садись с трезвом виде, и не нарушай скорострой режем. А то вам всё мешает: освежение, барьеры, отбойники, бордюры, столбы, светофоры, пешеходы.
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Интересно

13 минут назад
Это уже третий случай с этими барьерами.1 января возле 41 школы. И не могу точно сказать в двадцатых числах возле выезда с рынка. Это уже не нормально опасно для жизни. Их не видно. Только по памяти. Знаешь что они есть.
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Зимний рыбак

42 минуты назад
Ну как же нет серьёзных травм, когда он лбом стекло выдавил наружу. Как минимум сотрясение, да ещё кожа на лбу наверняка повреждена
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Житель

43 минуты назад
Ремонт нынче дорогой
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Автохам

55 минут назад
Лавочница, согласен.
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Лавочница

59 минут назад
Понаставят никчемных столбов и заборов, а освещение никакое!
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