«Рено Логан» врезался в барьер на Заводской площади – водитель отправлен на медосвидетельствование

Водитель травм не получил, но у полицейских вызвало подозрение его состояние..



Вечером 2 января в Липецке автомобиль «Рено Логан» врезался в барьерное ограждение на Заводской площади.52-летний водитель серьезных травм не получил.- После осмотра бригадой «скорой» полицейские отправили водителя на медосвидетельствование на состояние опьянения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.