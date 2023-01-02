Происшествия
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«Рено Логан» врезался в барьер на Заводской площади – водитель отправлен на медосвидетельствование
Водитель травм не получил, но у полицейских вызвало подозрение его состояние..
Вечером 2 января в Липецке автомобиль «Рено Логан» врезался в барьерное ограждение на Заводской площади.
52-летний водитель серьезных травм не получил.
- После осмотра бригадой «скорой» полицейские отправили водителя на медосвидетельствование на состояние опьянения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
52-летний водитель серьезных травм не получил.
- После осмотра бригадой «скорой» полицейские отправили водителя на медосвидетельствование на состояние опьянения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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