Оплатить проезд пока нельзя старыми транспортными картами

Проблемы возникли накануне.

В четверг в системе оплаты проезда транспортными картами произошел сбой, сообщает региональное управление дорог и транспорта. Сначала из строя вышла система актуализации баланса транспортных карт старого образца, потом — и система приема платежей по ним.



- По техническим причинам невозможно осуществление актуализации и пополнения транспортных карт старого образца. В результате аварийного отключение электроэнергии произошло нарушение целостности системы хранения данных. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. Ориентировочный срок восстановления работоспособности системы - 18 сентября, - сообщают транспортники.



Пока действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay), транспортная карта нового образца (они не требуют актуализации) и наличные.