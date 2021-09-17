Общество
56 минут назад
Оплатить проезд пока нельзя старыми транспортными картами
17 1134
Проблемы возникли накануне.
В четверг в системе оплаты проезда транспортными картами произошел сбой, сообщает региональное управление дорог и транспорта. Сначала из строя вышла система актуализации баланса транспортных карт старого образца, потом — и система приема платежей по ним.
- По техническим причинам невозможно осуществление актуализации и пополнения транспортных карт старого образца. В результате аварийного отключение электроэнергии произошло нарушение целостности системы хранения данных. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. Ориентировочный срок восстановления работоспособности системы - 18 сентября, - сообщают транспортники.
Пока действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay), транспортная карта нового образца (они не требуют актуализации) и наличные.
- По техническим причинам невозможно осуществление актуализации и пополнения транспортных карт старого образца. В результате аварийного отключение электроэнергии произошло нарушение целостности системы хранения данных. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. Ориентировочный срок восстановления работоспособности системы - 18 сентября, - сообщают транспортники.
Пока действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay), транспортная карта нового образца (они не требуют актуализации) и наличные.
17 1134
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