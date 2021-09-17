Общество

56 минут назад

Оплатить проезд пока нельзя старыми транспортными картами

17 1134
#оплата #проезд #транспорт
3
Оплатить проезд пока нельзя старыми транспортными картами

Проблемы возникли накануне.

В четверг в системе оплаты проезда транспортными картами произошел сбой, сообщает региональное управление дорог и транспорта. Сначала из строя вышла система актуализации баланса транспортных карт старого образца, потом — и система приема платежей по ним.

- По техническим причинам невозможно осуществление актуализации и пополнения транспортных карт старого образца. В результате аварийного отключение электроэнергии произошло нарушение целостности системы хранения данных. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок. Ориентировочный срок восстановления работоспособности системы - 18 сентября, - сообщают транспортники.

Пока действуют альтернативные способы оплаты проезда: банковская карта, электронные платежи (ApplePay, GooglePay), транспортная карта нового образца (они не требуют актуализации) и наличные.
17 1134
#оплата #проезд #транспорт
3

Комментарии (17)

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Гость

4 минуты назад
Пусть возят по цене скидки, имхо
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владелец кнопочного телефона

7 минут назад
я всегда и везде пользуюсь наличкой и только наличкой и мне не жалко переплачивать за проезд ,так как ОТ я пользуюсь очень редко и в магазин иногда хожу с полным карманом мелочи и это меня нисколько не смущает Альтернативы по надежности старой и доброй сберкнижки для пенсионеров нет и не будет НИКОГДА ! !!!
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Лол

9 минут назад
Ну правильно, представитель сбера открыл фонтан и попросил денег вот всех и отправили за новыми картами
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Ээ

13 минут назад
Максим, согласен. Они о замене ТК ещё летом писали, но народ не кинулся её менять. Все что сейчас произошло это 100 процентов сделано специально, что бы народ кинулся покупать или менять их. У многих останутся дегьги на старых картах. Посчитайте какая сумма останется в Департамете по транспорту. И ещё, если транспортную карту пополнять не сбере, а в другом месте- касса автовокзала, то будет комиссия 2 проц. И по новым транспортным по области не получится проехать
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о0о

15 минут назад
с вашими новыми порядками полный беспорядок. Начальника транспортного цеха нужно менять, либо пусть делает проезд бесплатным до устранения неполадок.
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А

16 минут назад
Житель, нового образца тк стали только с июля выдавать- продавать в мфц и сбере
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Ирина

17 минут назад
А кто вернет мне деньги, которые я сегодня пыталась положить на трунспортную карту? Но не были зачислены. Обеспечивать ваш бизнес я не намерена((((
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А

18 минут назад
Пассажир, в мфц или сбере. Льготная-бесплатно, а простая тк 80 рубле
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Коммунист

23 минуты назад
Скоро все ваши заграничные "пэи" накроются медным тазом.
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Сенсей

27 минут назад
Максим, так и быть я оплачу тебе проезд до центрального рынка!
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