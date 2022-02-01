сегодня, 17:04
В Липецкой области небольшой снег и до -5
В ближайшие трое суток влияние на погоду в Центральном федеральном округе будут определять циклоны, ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4-6 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от -2 до -4 градусов.
День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градуса мороза.