Погода в Липецке

сегодня, 17:04

В Липецкой области небольшой снег и до -5

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#снегопад
В Липецкой области небольшой снег и до -5

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Центральном федеральном округе будут определять циклоны, ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4-6 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9, днем она составит от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от -2 до -4 градусов.

День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градуса мороза. 

265
#снегопад

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