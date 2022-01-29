Погода в Липецке

29 минут назад

Циклон из Скандинавии принесет в Липецкую область снег и метель

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#снег #метель
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Циклон из Скандинавии принесет в Липецкую область снег и метель

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов активного и глубокого циклона со Скандинавии – ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, днем местами умеренный снег, днем местами метель. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 15 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8, днем она составит от 0 до -5 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -4 до -6 градусов, днем будет от -2 до -4 градусов.

День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градуса мороза. 
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#снег #метель
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Комментарии (1)

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цирк

10 минут назад
помню нлмк ,подарил всем поселениям липецкой обл ,т .е нелегитимным чинушам , по трактору с лопатой, для борьбы со снегом, вспашки огородов и др ., которые эти бездари через пару лет превратили в металлолом и конечно с успехом сдали за копейки ,не могла бы столь богатая организация еще раз расщедриться и мне лично подарить хотя бы лопату, но лучше с трактором ,так как замучились вручную всю зиму кидать снег, хотя при этом значительно улучшилось здоровье и мы забыли дорогу в ,,больницу,, заранее буду очень благодарен и обязуюсь, как зеницу ока беречь весь подаренный инвентарь-149 проц
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