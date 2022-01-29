29 минут назад
Циклон из Скандинавии принесет в Липецкую область снег и метель
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов активного и глубокого циклона со Скандинавии – ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -4 до -6 градусов, днем будет от -2 до -4 градусов.
День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градуса мороза.
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