Игорь Артамонов обсудил с министром науки и высшего образования России открытие медицинского вуза

Открытие медицинского вуза должно войти в стратегию развития области до 2030 года.

Губернатор Игорь Артамонов обсудил с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым необходимость появления медицинского вуза в Липецкой области. Об этом Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Инстаграм.- Создание такого вуза или факультета - процесс сложный и долгий, - отметил Игорь Артамонов. - Но работу в этом направлении вести необходимо. Других путей у нас нет. Будем предлагать варианты, искать финансирование. Считаю, что открытие медицинского вуза должно обязательно войти в стратегию развития области до 2030 года.Также Игорь Артамонов и Валерий Фальков обсудили плачевное состояние материально-технической базы действующих вузов. Например, ЛГТУ необходим ремонт корпусов и общежития.- Отдельно проговорили качество высшего образования в нашей области, - добавляет губернатор. - Абсолютно уверен, что оно недостаточно. Мы готовы поддержать любые современные технологии и тенденции, и заинтересованы в организации взаимодействия с ведущими вузами страны. При этом для нас важно готовить специалистов, которые нужны региону и, поступая в университет, будут уверены в дальнейшем трудоустройстве.