Владельца и гендиректора пивзавода обвинили в уклонении от уплаты налогов на 51 миллион рублей

Следствие считает, что руководители завода действовали с ведома его владельца.

Следственным управлением Следственного комитета России по Липецкой области возбуждены два уголовных дела в отношении владельца и гендиректора пивного завода находящегося в Ельце. В зависимости от роли каждого в совершении преступлений дела возбуждены по ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц).

«По данным следствия, генеральный директор и лица, из числа руководства пивного завода, действуя по предварительному сговору с целью уклонения от уплаты акциза и налога на добавленную стоимость, внесли в соответствующие декларации за 9 месяцев 2020 года заведомо ложные сведения о суммах подлежащих уплате акцизов от реализации подакцизных товаров и НДС.В результате подозреваемые уклонились от уплаты налоговых сборов в общей сумме более 51 миллиона рублей. У следствия есть основания полагать, что налоговое преступление совершено под непосредственным руководством фактического владельца организации, по указаниям которого действовали фигуранты», - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Липецкой области.Преступление следственное управление выявило во взаимодействии с полицейскими. Для возмещения ущерба следствие принимает меры по розыску и аресту имущества подозреваемых.