Коронавирус
сегодня, 11:53
В Липецкой области - рекордное число случаев заражения коронавирусом
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По сравнению с предыдущим днем число заболевших выросло почти в два раза.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 623 случая инфицирования коронавирусом. Это рекордное с начала эпидемии число, причем всплеск заболеваемости произошел за один день - накануне сайт стопкоронавирус.рф сообщал о 384 новых случаях заражения.
Предыдущий рекорд заболеваемости COVID-19 в Липецкой области пришелся на 6 ноября 2021 года - 414 случаев.
Вчера госпитализированы 70 человек из заболевших , умерли от COVID-19 восемь человек, из ранее заболевших выздоровел 191 человек.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 89 744 человек, выздоровели 81 977 человек, болезнь унесла жизни 3 012 человек.
В России за сутки зарегистрированы 98 040 случаев болезни, 14 046 человек госпитализированы, 29 506 человек выздоровели, от COVID-19 умерли 673 человека.
Предыдущий рекорд заболеваемости COVID-19 в Липецкой области пришелся на 6 ноября 2021 года - 414 случаев.
Вчера госпитализированы 70 человек из заболевших , умерли от COVID-19 восемь человек, из ранее заболевших выздоровел 191 человек.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 89 744 человек, выздоровели 81 977 человек, болезнь унесла жизни 3 012 человек.
В России за сутки зарегистрированы 98 040 случаев болезни, 14 046 человек госпитализированы, 29 506 человек выздоровели, от COVID-19 умерли 673 человека.
7 1176
Липчанин
А разве ТАК МОЖНО ?
нда
Вы правы
Бездурдомный Коронаврунус
Липчанка
И