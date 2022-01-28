Коронавирус

сегодня, 11:53

В Липецкой области - рекордное число случаев заражения коронавирусом

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#коронавирус
В Липецкой области - рекордное число случаев заражения коронавирусом

По сравнению с предыдущим днем число заболевших выросло почти в два раза.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 623 случая инфицирования коронавирусом. Это рекордное с начала эпидемии число, причем всплеск заболеваемости произошел за один день - накануне сайт стопкоронавирус.рф сообщал о 384 новых случаях заражения.

Предыдущий рекорд заболеваемости COVID-19 в Липецкой области пришелся на 6 ноября 2021 года - 414 случаев

Вчера госпитализированы 70 человек из заболевших , умерли от COVID-19 восемь человек, из ранее заболевших выздоровел 191 человек. 

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 89 744 человек, выздоровели 81 977 человек, болезнь унесла жизни 3 012 человек.

В России за сутки зарегистрированы 98 040 случаев болезни, 14 046 человек госпитализированы, 29 506 человек выздоровели, от COVID-19 умерли 673 человека.






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#коронавирус

Комментарии (8)

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Липчанин

7 минут назад
Липчанка, зато антиваксеров все меньше и меньше..
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А разве ТАК МОЖНО ?

7 минут назад
Результат вакцинировки 80% людей..((((( в период эпидемии.... Странно все это...
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нда

7 минут назад
Липчанка, посмотрите на ситуацию в других странах. Это волна омикрона, мега заразного штамма. Расширяйте кругозор, а то у вас все вокруг прививок крутится.
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Вы правы

19 минут назад
Липчанка, ключевое слово 'на бумаге'
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Бездурдомный Коронаврунус

35 минут назад
Система глупостей и отчетов оправдывающих глупость в очередной раз дает свои результаты. Увы.
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Липчанка

50 минут назад
Вряд ли это после прививок, после них же нельзя заражаться, государство запретило...почти весь Липецк на бумаге привит, откуда заражения?:D
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И

53 минуты назад
Почему так? Что случилось?
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