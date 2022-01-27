В результате несчастного случая на территории НЛМК погиб работник

Три человека отравились доменным газом во время осмотра межцехового трубопровода.

26 января на территории НЛМК во время осмотра межцехового трубопровода пострадали три работника.



Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, двое из них, получившие отравление газом, госпитализированы, компания регулярно получает информацию об их состоянии. Одного из работников спасти не удалось.



- По предварительным данным, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную к применению при таких работах. Создана комиссия для расследования инцидента. Мы искренне соболезнуем родным и близким нашего коллеги, - рассказали в пресс-службе НЛМК.