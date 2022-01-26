Общество

10 минут назад

100% акций «Тербунского гончара» выкупила созданная за три недели до торгов компания

133
#аукцион #банкротство
100% акций «Тербунского гончара» выкупила созданная за три недели до торгов компания

Теперь актив принадлежит бизнесменам из Ростовской области.

Арбитражный управляющий по делу о банкротстве «Липецкой ипотечной корпорации» отчитался об успешном завершении торгов на солидный актив разорившегося застройщика. С молотка ушли 100% акций «Тербунского гончара», которые принадлежали «ЛИКу».

Этот лот заинтересовал три компании из Воронежской, Челябинской и Ростовской областей. Аукцион начался с цены в 357 млн рулей за 100% акций предприятия. На торгах победило предложение компании из Ростовской области — ООО «Сварог». Зарегистрированная двумя мужчинами за три недели до торгов с уставным капиталом в 10 000 рублей компания забрала акции «Тербунского гончара» за 550 млн рублей.

Напомним, арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года было инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 млн рублей. АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке.

Приблизительная общая сумма выставленных АО «Липецкая ипотечная корпорация» долгов достигает 1 млрд рублей. Согласно оценке, стоимость активов разорившегося застройщика превышает 2 млрд рублей, но практические все они находятся под обременением.
133
#аукцион #банкротство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Всё больше классов переводят на дистанционное обучение: для родителей организована «горячая линия»
#карантин #школа #детский сад
1
Всё больше классов переводят на дистанционное обучение: для родителей организована «горячая линия»

11 минут назад

Общество
Липчане вторые сутки ждут в Воронеже вылета в Стамбул
#туризм
5
Липчане вторые сутки ждут в Воронеже вылета в Стамбул

35 минут назад

Общество
ГЖИ отказывается от личного приема липчан
#прием #ГЖИ
8
ГЖИ отказывается от личного приема липчан

сегодня, 11:41

Общество
Липецкий бизнесмен умудрился насолить шести крупным компаниям
#контрафакт #товарный знак #компенсация
1
Липецкий бизнесмен умудрился насолить шести крупным компаниям

сегодня, 11:24

Общество
Начало перелетов из Липецка в Турцию зависит от трех факторов
#туризм #Турция #полеты
15
Начало перелетов из Липецка в Турцию зависит от трех факторов

сегодня, 10:36

Общество
Медаль и личные вещи погибшего на высоте Огурец солдата передали его родственникам
#Великая Отечественная война #поисковики
4
Медаль и личные вещи погибшего на высоте Огурец солдата передали его родственникам

сегодня, 10:19

Общество