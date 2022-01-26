Общество
10 минут назад
100% акций «Тербунского гончара» выкупила созданная за три недели до торгов компания
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Теперь актив принадлежит бизнесменам из Ростовской области.
Арбитражный управляющий по делу о банкротстве «Липецкой ипотечной корпорации» отчитался об успешном завершении торгов на солидный актив разорившегося застройщика. С молотка ушли 100% акций «Тербунского гончара», которые принадлежали «ЛИКу».
Этот лот заинтересовал три компании из Воронежской, Челябинской и Ростовской областей. Аукцион начался с цены в 357 млн рулей за 100% акций предприятия. На торгах победило предложение компании из Ростовской области — ООО «Сварог». Зарегистрированная двумя мужчинами за три недели до торгов с уставным капиталом в 10 000 рублей компания забрала акции «Тербунского гончара» за 550 млн рублей.
Напомним, арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года было инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 млн рублей. АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке.
Приблизительная общая сумма выставленных АО «Липецкая ипотечная корпорация» долгов достигает 1 млрд рублей. Согласно оценке, стоимость активов разорившегося застройщика превышает 2 млрд рублей, но практические все они находятся под обременением.
Этот лот заинтересовал три компании из Воронежской, Челябинской и Ростовской областей. Аукцион начался с цены в 357 млн рулей за 100% акций предприятия. На торгах победило предложение компании из Ростовской области — ООО «Сварог». Зарегистрированная двумя мужчинами за три недели до торгов с уставным капиталом в 10 000 рублей компания забрала акции «Тербунского гончара» за 550 млн рублей.
Напомним, арбитражный суд Липецкой области признал АО «Липецкая ипотечная корпорация» банкротом в августе 2019 года. Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре 2018 года было инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 млн рублей. АО «Липецкая ипотечная корпорация» работала при участии администрации Липецкой области и была нацелена на крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в Липецке.
Приблизительная общая сумма выставленных АО «Липецкая ипотечная корпорация» долгов достигает 1 млрд рублей. Согласно оценке, стоимость активов разорившегося застройщика превышает 2 млрд рублей, но практические все они находятся под обременением.
133