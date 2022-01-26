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сегодня, 11:53

Более семи тысяч школьников перевели на дистанционное обучение

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#школа #карантин #детский сад
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Более семи тысяч школьников перевели на дистанционное обучение

Число закрытых на карантин классов в Липецкой области стремительно растёт.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 26 января в Липецкой области закрыта на карантин по Covid-19 одна школа - это лицей № 5 в Ельце. Частично закрыт на карантин по Covid-19 21 класс в 10 школах. В этих классах в общей сложности переведены на дистанционное обучение 419 человек.

На карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыта школа в селе Колыбельское Чаплыгинского района.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 312 классов в 61 школе. Для 7019 детей организовано дистанционное обучение.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 6 групп в 5 детских садах. Дома остаются 124 малыша.
8 1747
#школа #карантин #детский сад
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Комментарии (8)

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Мать

3 минуты назад
., А вы вспомните, что тут писали осенью. Был всплеск по стране, дети болели, а в Липецке не болели. Такие вот у нас особенные дети.
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.

8 минут назад
Да, прекратите врать. Диагностировался, да еще как. Вы несете чушь.
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Да

23 минуты назад
Пока не было вакцины для детей короновирус у них не диагностировался а теперь попер стоит задуматься сколько нас будут дурить
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Моё имя

27 минут назад
Детей на удаленку переводите. Когда 3 человека в городе заболело, то сразу закрыли. Сейчас дети пачками болеют и ничего!
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Ученик

39 минут назад
А домашку, до вечера! Ждём. Учителя забили.
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мать

50 минут назад
родители, а вы почитайте в соседней ветке про детскую вакцину, сколько беснующихся. Они же пойдут школы штурмом брать, они в ковид так и не поверили до сих пор.
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Вика

55 минут назад
У нас есть школы, руководству которых до фонаря, сколько там отсутствующих, и по какой причине - ОРВИ, или контакт с коронавирусным родственником. Проводят занятия, да и все. Главное же не отстать и не закрыться. А ученики пусть заразу разносят, себе, родителям, пусть эти родители и деды бабки в больницы ложатся и тратят тысячи на лекарства.
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родители

сегодня, 12:12
Давайте подождем пока все дети заболеют, а потом будем закрывать все школы.)))
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