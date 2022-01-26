Более семи тысяч школьников перевели на дистанционное обучение

Число закрытых на карантин классов в Липецкой области стремительно растёт.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 26 января в Липецкой области закрыта на карантин по Covid-19 одна школа - это лицей № 5 в Ельце. Частично закрыт на карантин по Covid-19 21 класс в 10 школах. В этих классах в общей сложности переведены на дистанционное обучение 419 человек.



На карантин по гриппу и ОРВИ полностью закрыта школа в селе Колыбельское Чаплыгинского района.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 312 классов в 61 школе. Для 7019 детей организовано дистанционное обучение.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 6 групп в 5 детских садах. Дома остаются 124 малыша.