Общество

сегодня, 16:11

В муниципальной очереди за жильем стоят 5877 человек. Некоторые – еще с 1976 года!

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#жилье
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В муниципальной очереди за жильем стоят 5877 человек. Некоторые – еще с 1976 года!

Однако вот уже семь лет мэрия Липецка не приобретает жилье для очередников.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассмотрели просьбу заместителя прокурора области Руслана Стрельникова о принятии мер для уменьшения существующей муниципальной очереди на получение жилья и выяснили, что с 2015 года мэрия не выделяет средства на квартиры для очередников.

«Средства на жилье для очередников, вставших в очередь к 1 марта 2005 года, в бюджете Липецка не предусмотрены», - отметил Руслан Стрельников.   

В сообщении прокуратуры сказано, что состоящие на учете как нуждающиеся в жилье горожане получили в 2018 году одну квартиру, в 2019-м – три, в 2020-м – одну, в прошлом году – ни одной. Во внеочередном порядке по решению судов городская администрация была вынуждена раскошелиться на 106 млн рублей. На эти средства для истцов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, которые не могут проживать с родственниками, приобрели 50 квартир. Сейчас на исполнении находятся еще семь решений судов о предоставлении квартир малоимущим.

 – Пришло представление прокуратуры. Семь лет администрация не выделяет деньги на сокращение муниципальной очереди. Какой выход? – обратился к представителям мэрии депутат Евгений Павлов.

– Это просто информация к сведению. Мы будем письма писать, запросы о выделении нам денег. Собственных средств у нас на это нет. Зато мы каждый год выделяем средства на ремонт муниципального жилья. В прошлом году на это было потрачено более 2,1 миллиона рублей, - ответил председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лепекин.

– Что же делать очередникам? Всем идти в суд, как это сделали те 50 человек, которые страдают тяжелыми формами хронических заболеваний? – задался вопросом другой депутат.

Чиновники ответили, что живут надеждой на то, что администрация области вернет в казну муниципалитета 106 миллионов рублей, ведь они, по сути, пошли на решение социальной проблемы. Тогда эти средства можно было бы потратить на приобретение жилья для очередников.
Спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев спросил, сколько всего горожан стоит в такой очереди и с какого времени?

– 5877 человек в очереди стоят, – ответил Евгений Лепекин.  

Осенью прошлого года мэрия сообщила, что некоторые жители Липецка стоят в общей очереди еще с 1976 года!
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#жилье
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Комментарии (2)

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Владлен

37 минут назад
При бедном социализме были деньги на эти цели, а при богатом капитализме нет. Почему?
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Игорь

48 минут назад
Халява она такаЯ
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