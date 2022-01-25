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30 минут назад
Продавать спиртное в алкомаркетах будут только по QR-коду
10 630
В антиковидное постановление внесли соответствующие изменения.
В Липецкой области вступили в силу новые антиковидные ограничения. На прошлой неделе их обсуждали на региональном оперштабе по борьбе с заболеваемостью COVID-19. Теперь поправки внести в Постановление № 159 администрации Липецкой области.
Запрещена работа кафе и ресторанов с 22.00 до 6.00. Кроме того, у посетителей магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной и табачной продукции будут просить предъявить QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или справку о медотводе.
Запрещена работа кафе и ресторанов с 22.00 до 6.00. Кроме того, у посетителей магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной и табачной продукции будут просить предъявить QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или справку о медотводе.
10 630
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21.01.2022 14:26Общество
21.01.2022 11:56Общество
Это затягивания пояса мелким магазинам.
14мкр
Коммунист
Mikl
О как
Гость
Бизнес пошло в гору.
077
как то всё не так
Ха