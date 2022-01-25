Новости в instagram

30 минут назад

Продавать спиртное в алкомаркетах будут только по QR-коду

10 630
#коронавирус #ограничения
1
Продавать спиртное в алкомаркетах будут только по QR-коду

В антиковидное постановление внесли соответствующие изменения.

В Липецкой области вступили в силу новые антиковидные ограничения. На прошлой неделе их обсуждали на региональном оперштабе по борьбе с заболеваемостью COVID-19. Теперь поправки внести в Постановление № 159 администрации Липецкой области.

Запрещена работа кафе и ресторанов с 22.00 до 6.00. Кроме того, у посетителей магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной и табачной продукции будут просить предъявить QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или справку о медотводе.
10 630
#коронавирус #ограничения
1

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это затягивания пояса мелким магазинам.

4 минуты назад
ПРОСТО КОМУТО ИЗ ТОРГОШЕЙ ДАЛИ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ. ПЯТЁРОЧКА, МАГНИТ ОНИ НЕ ЧСИТАЮТСЯ МАГАЗИНАМИ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРАДАЖЕ АЛКОГОЛЯ И СИГОРЕТ. И ИХИ ХОЗЯЕВА ОПРОТЕСТУЮТ ЭТО ПОСТОНОВЛЕНИЕ. ТАК ЖЕ БУДЕТ С ОКЕЕМ, И КРУПНЫМИ ТАРГОВЫМИ ТОЧКАМИ.
ответить

14мкр

10 минут назад
Бизнес по втюхиванию фуфла продолжается.
ответить

Коммунист

10 минут назад
Я бухлишком по партбилету отовариваюсь. Бесплатно. Люблю буржуйский вискарик
ответить

Mikl

12 минут назад
Это что ж теперь Пятерочки и магниты закроются? У них тоже алкоголь является основной добывающей деньги продукцией
ответить

О как

18 минут назад
Пусть просят. Но всегда ж можно сказать "Просьба отклонена" Уахахахахахаха!!!
ответить

Гость

19 минут назад
А пивнушки???
ответить

Бизнес пошло в гору.

19 минут назад
БУДЕМ БРАТЬ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНАХ ТАК ЖЕ КАК И СИГОРЕТЫ. ТАМ ДИШЕВЛЕ И ВЫХОДИТЬ НЕ КУДА НЕ НАДО С ДОСТАВКОЙ.
ответить

077

20 минут назад
Почему допустим мне вакцинированному нельзя посетить кафе после 22-00? Значит вакцина фуфло! И что в 21-00 вируса нет, а в 22-00 он появляется и всю ночь лютует и в табачке и алко маркетах он теперь есть, а в пятерочках и автобусах его нет... просто бред
ответить

как то всё не так

21 минуту назад
Роспотребнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Об этом сообщает газета «Ведомости».
ответить

Ха

21 минуту назад
Главное, чтобы не только на бумаге, но и в жизни работало. А так напринимать можно чего угодно, толку то.
ответить

Еще в рубрике

Полицейские нашли подпольный алкоцех
#спиртное #контрафакт
27
Полицейские нашли подпольный алкоцех

вчера, 12:26

Происшествия
В Липецкой области выявлен штамм «Омикрон»
#коронавирус #омикрон
83
В Липецкой области выявлен штамм «Омикрон»

вчера, 10:08

Общество
В центре Липецка водитель оседлал машину своего обидчика
#конфликт #ДТП
23
В центре Липецка водитель оседлал машину своего обидчика

21.01.2022 14:26

Общество
В Липецке спасли кошку - «космонавта»
#кошка #стиральная машина #спасатели
22
В Липецке спасли кошку - «космонавта»

21.01.2022 11:56

Общество
Липецкие прокуроры вышли на борьбу со снегом
#прокуратура #снег
73
Липецкие прокуроры вышли на борьбу со снегом

20.01.2022 16:21

Общество
«Цены на проезд повысили, а автобус разваливается на ходу»
#общественный транспорт
46
«Цены на проезд повысили, а автобус разваливается на ходу»

20.01.2022 13:09

Общество