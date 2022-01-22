Происшествия

сегодня, 09:51

Эпичное побоище у бара «Ленин» - полная версия

30 2246
#драка
2

На записи камеры наблюдения видно, с чего началась драка. 

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Драку у бара «Ленин» на улице Коммунаров в Ельце,  видеозапись фрагмента которой разошлась по соцсетям, сняла камера наблюдения. На записи видно с чего началось побоище - девушка в белой кофте показывает своему парню на человека у входа в бар, и тот получает мощный удар. Затем из бара выбегают друзья сбитого с ног мужчины и начинается побоище. 

Напомним, обе стороны драки обратились в полицию с заявлениями, а затем примирились и не имеют претензий друг к другу.
30 2246
#драка
2

Комментарии (30)

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Лукерья

2 минуты назад
-Вот он милый, если ему втащить , то можно хорошо огрести.
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Октагон

8 минут назад
Макгрегор бородатый из подтишка ногой бьет...Конечно это ему не Хабиб.
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Увася

12 минут назад
Это Елец детка! Тут только так...хотя могут ещё и дырок неанатомических понаделать.
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Rem

12 минут назад
Из-за одной дамы устроили побоище. Первые 5 секунд видео. Оно и понятно - бабы и войны провоцировали :)
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Кот Базилио

14 минут назад
Петя,это он, покажи ему как надо,- сказала бабень в белой курточке, и тут петя заурядно выхватил. Что хотели,то и получили, все проблемы из за баб.
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Владимир

19 минут назад
Таксисты готовы развезти пострадавших и зрителей
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Вася

19 минут назад
полчаса битвы и никто полицию не вызвал
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777

22 минуты назад
там работать негде ,вот и по чайникам друг дружку стучат)А еше и рожают в промышленных масштабах)
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777

28 минут назад
быдло на отдыхе!-часть 2
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Ра

28 минут назад
Ну а чем еще в ельце заниматься?
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