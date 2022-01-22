Происшествия
сегодня, 09:51
Эпичное побоище у бара «Ленин» - полная версия
На записи камеры наблюдения видно, с чего началась драка.
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Драку у бара «Ленин» на улице Коммунаров в Ельце, видеозапись фрагмента которой разошлась по соцсетям, сняла камера наблюдения. На записи видно с чего началось побоище - девушка в белой кофте показывает своему парню на человека у входа в бар, и тот получает мощный удар. Затем из бара выбегают друзья сбитого с ног мужчины и начинается побоище.
Напомним, обе стороны драки обратились в полицию с заявлениями, а затем примирились и не имеют претензий друг к другу.
Напомним, обе стороны драки обратились в полицию с заявлениями, а затем примирились и не имеют претензий друг к другу.
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