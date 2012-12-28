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1429
сегодня, 10:15
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В Липецкой области ужесточается миграционная политика

Введен запрет на работу мигрантов в службах такси и логистике.

Оперативный штаб Липецкой области ввел запрет на привлечение иностранных работников по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике, сообщило сегодня утром правительство региона.

«Соответствующий документ проходит все необходимые процедуры. Принятые меры позволят сделать рынок в данных сферах более безопасным и увеличить количество вакансий для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как добавили в правительстве, ограничения для мигрантов могут быть приняты и в других отраслях экономики.
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Комментарии (14)

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Биба
20 минут назад
Спасибо большое за заботу о гражданах, и так такси дешевле 300р почти нет, и доставка хромает. А теперь еще дороже и хуже будет.
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Викторм
25 минут назад
Еще раз. Где запрет на торговлю продуктами питания и работу в общепите?
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Житель
48 минут назад
Теперь такси не дождешься.Наши будут ковырять вызовы,какой поудобней,могут перед подъездом отказаться,а мигрант приезжает за пять мин. Никогда не нахамит, всегда вежливый. Зря им запрещают работать в такси.
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Липчанка
57 минут назад
Знаете это хорошо, но и не совсем хорошо. Наши не побегут работать в такси, мало платят, надо быть трезвым, ответственность. Мигранты как правило не пьют, на работу ходят исправно, замечаний практически к ним нет. Извините , но мне попадались нетрезвые водители ( наркотическое опьянение) благо я это замечаю и отказываюсь от дальнейшей поездки. Такое было 3 раза!!! Я звонила диспетчеру, жаловалась . Дальнейшая судьба их мне не известна) работают или нет не знаю. Так вот все они были русскими , нашими ребятами.
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Воронеж
сегодня, 10:49
Уже давно этим занимается,наши как всегда в хвосте.
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Я
сегодня, 10:39
Хорошо , но мало .
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Элиот
сегодня, 10:29
Хорошая идея, гражданство через участие в СВО. А если нет гражданства, то вообще можно запретить работать.
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ДеД
39 минут назад
Полностью согласен
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Алькаш
сегодня, 10:27
Как смело,как решительно!Народ благодарен.
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Алекс
сегодня, 10:24
Как это долго,ненадо гражданство довать было всем подряд.
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Патриот
сегодня, 10:23
Вот бывают же хорошие новости!
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