В Липецкой области ужесточается миграционная политика

Введен запрет на работу мигрантов в службах такси и логистике.

Оперативный штаб Липецкой области ввел запрет на привлечение иностранных работников по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике, сообщило сегодня утром правительство региона.«Соответствующий документ проходит все необходимые процедуры. Принятые меры позволят сделать рынок в данных сферах более безопасным и увеличить количество вакансий для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.Как добавили в правительстве, ограничения для мигрантов могут быть приняты и в других отраслях экономики.