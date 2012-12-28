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Общество
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сегодня, 10:15
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В Липецкой области ужесточается миграционная политика
Введен запрет на работу мигрантов в службах такси и логистике.
«Соответствующий документ проходит все необходимые процедуры. Принятые меры позволят сделать рынок в данных сферах более безопасным и увеличить количество вакансий для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как добавили в правительстве, ограничения для мигрантов могут быть приняты и в других отраслях экономики.
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