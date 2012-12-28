В бюджете Липецка наскребли 4,8 миллиона рублей на ремонт дорожек

Проблемные пешеходные зоны подрядчику укажут в управлении главного смотрителя.

У липецкой мэрии наконец-то дошли руки до точечного благоустройства: управление главного смотрителя объявило торги на ремонт пешеходных дорожек. На это из бюджета города выделены 4 862 627 рублей.По техническому заданию победителю аукциона необходимо разбирать изношенное покрытие пешеходных зон, подсыпать в провалы пескоцементную смесь и уложить новое покрытие. Для ремонта будет использована бывшая в употреблении, но сохранившая товарный вид плитка-кирпичик, которая хранится на складе заказчика. Если же пешеходная зона разрушена полностью, ее обустроят заново с применением новой плитки серого цвета размером 200х200х60 мм Colorмix.Список мест, где нужно будет провести ремонты, управлению главного смотрителя предоставят как депутаты Липецкого горсовета, так и департаменты муниципалитета. Также у самого заказчика уже есть список объектов, требующих ремонта.Сроки выполнения работ — от момента заключения муниципального контракта по 24 октября.