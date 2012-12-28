Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
В голосовании за благоустройство победила территория у пруда между «Елецким» и Сырским Рудником
Общество
149
45 минут назад
1
В бюджете Липецка наскребли 4,8 миллиона рублей на ремонт дорожек
Проблемные пешеходные зоны подрядчику укажут в управлении главного смотрителя.
По техническому заданию победителю аукциона необходимо разбирать изношенное покрытие пешеходных зон, подсыпать в провалы пескоцементную смесь и уложить новое покрытие. Для ремонта будет использована бывшая в употреблении, но сохранившая товарный вид плитка-кирпичик, которая хранится на складе заказчика. Если же пешеходная зона разрушена полностью, ее обустроят заново с применением новой плитки серого цвета размером 200х200х60 мм Colorмix.
Список мест, где нужно будет провести ремонты, управлению главного смотрителя предоставят как депутаты Липецкого горсовета, так и департаменты муниципалитета. Также у самого заказчика уже есть список объектов, требующих ремонта.
один из адресов будущего ремонта — провалившийся тротуар на улице Свиридова между домами №№2 и 4
Сроки выполнения работ — от момента заключения муниципального контракта по 24 октября.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)