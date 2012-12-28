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сегодня, 14:22
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«У нас весь двор в сухих деревьях!»

Липчане не могут найти ответственного за снос деревьев.

Жильцы дома № 117 по улице Московской обратились в GOROD48 с просьбой о помощи. Во дворе многоэтажки множество сухих деревьев. Липчане боятся ходить рядом с ними, так как деревья могут упасть. Только в прошлую пятницу во дворе домов по улицам 8 Марта и Горького при падении дерева пострадала супружеская пара. А вчера в Липецке ветер свалил сразу восемь деревьев.

«Я обращалась уже всюду, куда можно, но в ответ тишина. У нас весь двор в сухих деревьях! Наша УК „Парус“ говорит, что это не их территория», — написала GOROD48 одна из жительниц дома Ольга.



Время идет, а ответственного за снос жильцы никак найти не могут. Они обращались и в управление главного смотрителя Липецка. Где им пообещали, что еще 20 февраля сотрудники оценочной городской комиссии выйдут во двор и примут решение о том, что делать с сухими деревьями, но с припиской «в случае невозможности определения биологического состояния зеленых насаждений, выход комиссии будет осуществлен в весенне-летний период». Была ли комиссия или нет, жильцы не знают.



В управляющей компании «Парус», которая обслуживает дом № 117, открестились от сухих деревьев — они растут не на придомовой, а на муниципальной территории. Тем не менее, УК приняло определенные меры.

— Мы направили письмо в управление главного смотрителя о совместном обследовании сухих деревьев. Чтобы специальная комиссия определила их состояние и ответственного за снос, — рассказал GOROD48 юрисконсульт УК «Парус» Владислав Козубенко.

В пресс-службе мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что члены городской комиссии по определению целесообразности сноса зеленых насаждений несколько раз побывали на улице Московской. В результате составлены акты на УК «19 микрорайон» по адресу Московская, 115 и на территорию общего пользования в районе дома 117, то есть муниципальную.

«Снос деревьев на территории общего пользования включен в план работ на 2024 год», —сообщили в пресс-службе мэрии.

Между тем, завтра в Липецке ожидается штормовой ветер.
сухие деревья
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
123
24 минуты назад
У нас в городе везде бардак . приближается праздник Победы , а мемориальная доска Катукова на доме 4 по одноименной улицы в плачевном состоянии . я еще фотографии отсылал в управление главного смотрителя в 2018 году .была одна отписка . все сделаем , а воз и ныне там позор
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Терешковой 40
38 минут назад
С балкона смотрю тьма сухих. и березки, и канадский клен.
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////гость\\\\
51 минуту назад
да ладно что вы, жаловались на снег - пришла весна все растаяло, завтра штормовой ветер - все само опилится.
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шариков
57 минут назад
Ну со сносом понятно ,рано или поздно на кого-нибудь спихнут это дело . Тут вопрос возник с незаконными посадками деревьев под окнами .
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