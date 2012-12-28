Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
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Общество
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сегодня, 14:22
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«У нас весь двор в сухих деревьях!»
Липчане не могут найти ответственного за снос деревьев.
«Я обращалась уже всюду, куда можно, но в ответ тишина. У нас весь двор в сухих деревьях! Наша УК „Парус“ говорит, что это не их территория», — написала GOROD48 одна из жительниц дома Ольга.
Время идет, а ответственного за снос жильцы никак найти не могут. Они обращались и в управление главного смотрителя Липецка. Где им пообещали, что еще 20 февраля сотрудники оценочной городской комиссии выйдут во двор и примут решение о том, что делать с сухими деревьями, но с припиской «в случае невозможности определения биологического состояния зеленых насаждений, выход комиссии будет осуществлен в весенне-летний период». Была ли комиссия или нет, жильцы не знают.
В управляющей компании «Парус», которая обслуживает дом № 117, открестились от сухих деревьев — они растут не на придомовой, а на муниципальной территории. Тем не менее, УК приняло определенные меры.
— Мы направили письмо в управление главного смотрителя о совместном обследовании сухих деревьев. Чтобы специальная комиссия определила их состояние и ответственного за снос, — рассказал GOROD48 юрисконсульт УК «Парус» Владислав Козубенко.
В пресс-службе мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что члены городской комиссии по определению целесообразности сноса зеленых насаждений несколько раз побывали на улице Московской. В результате составлены акты на УК «19 микрорайон» по адресу Московская, 115 и на территорию общего пользования в районе дома 117, то есть муниципальную.
«Снос деревьев на территории общего пользования включен в план работ на 2024 год», —сообщили в пресс-службе мэрии.
Между тем, завтра в Липецке ожидается штормовой ветер.
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