Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Здоровье
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сегодня, 12:48
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За неделю ОРВИ заболели 2,9 тысячи человек
39 человек заболели коронавирусом и 5 — гриппом.
64% заболевших — это липчане.
Сейчас в области циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), В и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
За неделю 39 человек заболели коронавирусом, что на 37% ниже уровня предыдущей недели.
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