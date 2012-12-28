За неделю ОРВИ заболели 2,9 тысячи человек

39 человек заболели коронавирусом и 5 — гриппом.

C 29 апреля по 5 мая в Липецкой области ОРВИ заболели 2,9 тысячи человек и всего 5 человек — гриппом. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 34,7% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость также оказалась на 23% ниже эпидпорога.64% заболевших — это липчане.Сейчас в области циркулируют вирусы гриппа А(H3N2), В и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.За неделю 39 человек заболели коронавирусом, что на 37% ниже уровня предыдущей недели.