Видео эпичного побоища у бара «Ленин» расходится по соцсетям

В драке участвовали и женщины и мужчины.

Вчера ночью в одном из елецких пабликов в социальной сети «Вконтакт» опубликована запись драки у бара «Ленин».



Как пишет сообщество «Весь Елец», одному из участников потасовки, в которой принимали участия даже девушки, сломали ногу. На записи драки видно, как одна из ее участниц берет за волосы соперницу и бьет ее в голову коленом.



- А вот исподтишка с носка бить лежачего совсем не по-пацански. - пишет автор поста, комментируя события.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию, поэтому все участники драки известны.



- Участковым уполномоченным проводится проверка, выясняются обстоятельства, которые повлекли к происшествию. Причиной конфликта стала ссора между ельчанами. На данный момент участники конфликта помирились и не имеют претензий друг к другу, - рассказали в полиции.

