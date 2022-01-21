Происшествия
50 минут назад
Видео эпичного побоища у бара «Ленин» расходится по соцсетям
11 2904
В драке участвовали и женщины и мужчины.
Вчера ночью в одном из елецких пабликов в социальной сети «Вконтакт» опубликована запись драки у бара «Ленин».
Как пишет сообщество «Весь Елец», одному из участников потасовки, в которой принимали участия даже девушки, сломали ногу. На записи драки видно, как одна из ее участниц берет за волосы соперницу и бьет ее в голову коленом.
- А вот исподтишка с носка бить лежачего совсем не по-пацански. - пишет автор поста, комментируя события.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию, поэтому все участники драки известны.
- Участковым уполномоченным проводится проверка, выясняются обстоятельства, которые повлекли к происшествию. Причиной конфликта стала ссора между ельчанами. На данный момент участники конфликта помирились и не имеют претензий друг к другу, - рассказали в полиции.
Как пишет сообщество «Весь Елец», одному из участников потасовки, в которой принимали участия даже девушки, сломали ногу. На записи драки видно, как одна из ее участниц берет за волосы соперницу и бьет ее в голову коленом.
- А вот исподтишка с носка бить лежачего совсем не по-пацански. - пишет автор поста, комментируя события.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию, поэтому все участники драки известны.
- Участковым уполномоченным проводится проверка, выясняются обстоятельства, которые повлекли к происшествию. Причиной конфликта стала ссора между ельчанами. На данный момент участники конфликта помирились и не имеют претензий друг к другу, - рассказали в полиции.
11 2904
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