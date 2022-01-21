Происшествия

50 минут назад

Видео эпичного побоища у бара «Ленин» расходится по соцсетям

11 2904
#драка #бар Ленин

В драке участвовали и женщины и мужчины.

Вчера ночью в одном из елецких пабликов в социальной сети «Вконтакт» опубликована запись драки у бара «Ленин».

Как пишет сообщество «Весь Елец», одному из участников потасовки, в которой принимали участия даже девушки, сломали ногу. На записи драки видно, как одна из ее участниц берет за волосы соперницу и бьет ее в голову коленом. 

- А вот исподтишка с носка бить лежачего совсем не по-пацански. - пишет автор поста, комментируя события.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию, поэтому все участники драки известны.

- Участковым уполномоченным проводится проверка, выясняются обстоятельства, которые повлекли к происшествию. Причиной конфликта стала ссора между ельчанами. На данный момент участники конфликта помирились и не имеют претензий друг к другу, - рассказали в полиции.
11 2904
#драка #бар Ленин

Комментарии (11)

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Ах-хааа

11 минут назад
Эх, вы правы! Безударная гласная в корне слова... смысл меняется полностью. Или все же ударная... ??? Чем они там мерились... ? Требуются комментарии автора статьи!!! Так "мИр" или "мЕр"... ауууу
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Эксперт Валера

15 минут назад
Быдло
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Читатель

16 минут назад
опят братья с Кавказа отдыхают
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Сосед

25 минут назад
Так будет со всеми кто попытается попасть в бар без QR кода.
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Косой

27 минут назад
Елец всем варам Отец.
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1917

29 минут назад
"Ленин" . Коммунисты?
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Дворник

39 минут назад
Чем они померились? Что теперь претензий не имеют...
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Эх

40 минут назад
Чем они помЕрились?
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Шиша

40 минут назад
Недаром , Елец - город Боевой славы.
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Ванька Грозный

42 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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