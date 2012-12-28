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сегодня, 10:01

Двое погибли, четверо — пострадали: итоги выходных на дорогах

За выходные дни на дорогах Липецкой области зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали четыре человека, двое – погибли.

Самая серьезная авария выходных дней произошла 4 мая в Елецком районе на дороге Орел – Тамбов. Как уже сообщал GOROD48, в 13:20 на на 189-м километр трассы столкнулись автомобили «Ситроен» под управлением 63-летнего водителя и «Лада Веста» с 48-летним мужчиной за рулем. Оба водителя погибли на месте, госпитализирована 60-летняя пассажирка «Ситроена». По данным ГИБДД, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.


Вечером этого же в Липецке во дворе на улице Свиридова 39-летний водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.

5 мая в Становлянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «Джили» под управлением 71-летнего водителя и «Хендай» с 47-летней женщиной за рулем. В аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

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