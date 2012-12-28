Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Происшествия
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сегодня, 10:01
Двое погибли, четверо — пострадали: итоги выходных на дорогах
За выходные дни на дорогах Липецкой области зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали четыре человека, двое – погибли.
Вечером этого же в Липецке во дворе на улице Свиридова 39-летний водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.
5 мая в Становлянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «Джили» под управлением 71-летнего водителя и «Хендай» с 47-летней женщиной за рулем. В аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
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