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сегодня, 13:57
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В голосовании за благоустройство победила территория у пруда между «Елецким» и Сырским Рудником

Её еще девять других территорий-лидеров голосования должны благоустроить в 2025 году.

Закончилось голосование жителей Липецка на сайте 48.gorodsreda.ru за территории, которые мэрия сочла возможными для благоустройства в 2025 году. Лидером голосования стал пруд между многоэтажками микрорайона «Елецкий» и частной застройкой поселка Сырский Рудник. За преображение водного объекта и территории вокруг него через Госуслуги отдан 7 341 голос.

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«Водоем расположен в непосредственной близости от жилых районов, что делает его потенциальной зоной отдыха для жителей и гостей города. В процессе реализации благоустройства данную территорию планируется обустроить для комфортного отдыха в любое время года. В результате работ по благоустройству пространство будет оснащено системой уличного освещения, появятся малые архитектурные формы. Запланировано устройство пешеходных дорожек, по всей территории будут высажены деревья, кустарники и цветы», — так расписано грядущее благоустройство на сайте 48.gorodsreda.ru.

Напомним, что парк Авиаторов с пафосом заложили в 2018 году, но в тот же день, когда МУП «Зеленхоз» и общественники разбили там аллеи, саженцы были похищены, а территория превратилось в свалку мусора.

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Кстати, в этом марте на встрече с губернатором Игорем Артамоновым жители «Елецкого» попросили вернуться к идее создания парка Авиаторов, частью которого изначально, в проекте 2018 года, был как раз этот заброшенный пруд. Губернатор просьбу жителей до сих пор застраиваемого микрорайона поддержал и даже пообещал, что работы по создания парка начнутся уже в этом году.

Вторым по популярности местом благоустройства стала зона отдыха «Крепость» в 20 микрорайоне, за которою отдан 6 771 голос. Но вот беда: сам кирпичный игровой городок 80-х годов постройки мэрия пообещала снести этим летом! Так за что же тогда голосовали жители ближайших районов?

«Зона отдыха «Крепость», расположенная в районе домов № 1, 3 и 5 на Водопьянова, нуждается в обновлении. В процессе благоустройства будут выполнены работы по устройству дополнительного освещения, озеленению, установлены малые архитектурные формы, что позволит данной территории стать центром притяжения для жителей близлежащих домов», — говорится в описании идеи благоустройства. Сам же уникальный кирпичный игровой городок предполагается снести уже этим летом.

ТОП-3 лидеров голосования замыкает русло водоотводного канала в центре города, который ошибочно заявлен на сайте 48.gorodsreda.ru как русло реки Липовка. Ну да ладно. 6 564 жителя Липецка проголосовали за «создание аллеи вдоль реки в сторону набережной реки Воронеж, что позволит создать единое пространство для прогулок в центре города. В процессе благоустройства запланировано создание пешеходных коммуникаций с устройством наружного освещения и установкой малых архитектурных форм».

Так как мэрия заявила о том, что из 24 попавших в шорт-лист локаций десять самых популярных будут благоустроены в следующем году, назовем остальные семь территорий, за которые отдано больше всего голосов: пешеходная зона у дома по улице Вермишева, 22а (4 449), площадь Горскова на Соколе (4 239), сквер на углу Лебедянского шоссе и улицы Опытной (4 207), сквер на углу улиц адмирала Макарова и Прокатной (4 166), пешеходная зона у дома по улице Катукова, 16 (3 896), сквер в районе дома по улице Катукова, 34 (3 699), площадка для выгула собак в «Елецком» (3 068).

Все эти территории должны получить новую жизнь по программе «Формирование комфортной городской среды города Липецка», львиная доля средств которой попадала в городской бюджет по нацпроекту «Жилье и городская среда». 2024-й — последний год существования этого нацпроекта. Однако глава Липецка Евгения Уваркина выразила надежду на его продолжение.

Для реализации программы «Формирование комфортной городской среды города Липецка» в 2024 году выделены 204,4 млн рублей. На эти средства предполагается благоустроить 39 общественных пространств. В их числе Сокольский парк, пляж в районе Тракторный, сквер у ДК «Рудничный», Катюшин сквер, территория у пруда районе третьего участка ЛТЗ, зона фитнеса в парке Молодежный. В нескольких микрорайонах появятся пешеходные зоны.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
как пить дать
36 минут назад
Чисто наведут порядок со стороны Елецкого а со стороны Сырского ничего не сделают
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Позитив
16 минут назад
А народ опять загадит!!!
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Виктор
сегодня, 14:29
Хотелось бы нецензурно выразиться про парк авиаторов и про пруд, да воспитание не позволяет. Какой парк? Какой пруд? Пройдите с фотоаппаратом по улице скороходова, выложите "обьекты культурного наследия", "установленное там уличное освещение", начиная с ул. Октябрьская и вниз по руслу реки. Заросли как на берегах так и в русле, разруху. Это Центр областного города. Господа, не надо далеко - сьездите в Тулу и сделайте репортаж про этот город. И про центр и про набережную и про троллейбус и про много чего. А рядом фото - как у нас.
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Позитив
11 минут назад
В Туле, как и в пресловутом Воронеже, не меньше мест, где еще революция проходила! Что за мода у липчан, все смотреть на других и сравнивать?! Смотреть нужно на свой город !!! А о территории о которой Вы упоминаете, там частные землевладения.
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Сделайте
сегодня, 14:14
каток для детей и их родителей рядом с прудом на Елецком!
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