58-летний липчанин вступился за 13-летнего сына за рулём и сел на два года

Мужчина выслушал приговор сразу по трём статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти), части 1 статьи 318 (угроза применения насилия) и статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

58-летний липчанин выслушал приговор за применение насилия в отношении полицейского, оскорбление и угрозу. Мужчина получил два года лишения свободы в колонии общего режима.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 февраля 2022 года в 23:00 на улице Космонавтов в Липецке сотрудники ГИБДД остановили «Мерседес», водитель которого совершал опасные маневры. В машине находились два подростка, один из которых — 13-летний мальчик оказался за рулём.Юный водитель тут же позвонил отцу и сообщил о попытке задержания сотрудниками ДПС. Вскоре подвыпивший отец вышел из дома и начал разборки. На просьбу не подходить к машине мужчина силой нанёс удар головой по лицу полицейского. Потерпевшему позже диагностировали ссадины на лице и ушибленную рану на спинке носа, на месте заживления которой образовался рубец. Экспертиза пришла к выводу, что здоровью полицейского был причинён лёгкий вред.Также мужчина нецензурно выразился в адрес лейтенанта и унизил его честь и достоинство. А ещё он на словах угрожал ему ножом. В отношении буйного отца малолетнего водителя во время конфликта даже пришлось применять наручники.Уголовное дело расследовал следственный комитет.