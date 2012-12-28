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сегодня, 15:24
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58-летний липчанин вступился за 13-летнего сына за рулём и сел на два года

Мужчина выслушал приговор сразу по трём статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти), части 1 статьи 318 (угроза применения насилия) и статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

58-летний липчанин выслушал приговор за применение насилия в отношении полицейского, оскорбление и угрозу. Мужчина получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 февраля 2022 года в 23:00 на улице Космонавтов в Липецке сотрудники ГИБДД остановили «Мерседес», водитель которого совершал опасные маневры. В машине находились два подростка, один из которых — 13-летний мальчик оказался за рулём.

Юный водитель тут же позвонил отцу и сообщил о попытке задержания сотрудниками ДПС. Вскоре подвыпивший отец вышел из дома и начал разборки. На просьбу не подходить к машине мужчина силой нанёс удар головой по лицу полицейского. Потерпевшему позже диагностировали ссадины на лице и ушибленную рану на спинке носа, на месте заживления которой образовался рубец. Экспертиза пришла к выводу, что здоровью полицейского был причинён лёгкий вред.

Также мужчина нецензурно выразился в адрес лейтенанта и унизил его честь и достоинство. А ещё он на словах угрожал ему ножом. В отношении буйного отца малолетнего водителя во время конфликта даже пришлось применять наручники.

Уголовное дело расследовал следственный комитет.
полиция
дети
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
ТИМОФЕЙ
32 минуты назад
Понтанулся перед пацанами , а теперь посиди и подумай , авторитет такой ценой , стоит ли ?
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123
37 минут назад
Маловато дали
Ответить
пенсия
38 минут назад
Таперча есть время , подумать над своим неадекватным поведением .
Ответить
Гоголь Н.В.
45 минут назад
Почитаешь ваши комментарии и диву даешься . мозгов у людей вообще нет , спуститесь на землю
Ответить
Михаил
46 минут назад
Наказывать обоих! Зарвавшиеся родители сейчас даже не думают извиняться за своих недоумков!
Ответить
Я валяюсь!
47 минут назад
Табельное оружие для чего?
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Правильно
55 минут назад
У неадекватов и приплод такой же!
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Мужик
сегодня, 16:05
считал себя пупом земли ,он же на Мерседесе ,а не на какой то там Ладе ! Очень высоко мужик летал !
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Собутыльник
сегодня, 16:00
а хто батя?
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как обычно
32 минуты назад
бизнесьмэн наверное, опора России!
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Старей тебя
сегодня, 15:59
Присядешь по быстренькому.
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