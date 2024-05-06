В «Ривьере» обрушились ступеньки эскалатора

Никто не пострадал.

В редакцию GOROD48 обратились сразу несколько липчан, которые накануне около 21:00 стали свидетелями обрушения части эскалатора в ТРЦ «Ривьера». По словам очевидцев, раздался громкий хлопок и часть эскалатора провалилась.Как рассказала GOROD48 руководитель отдела оперативного управления торгового центра Евгения Колмыкова, в результате происшествия на эскалаторе никто не пострадал. Сейчас эскалатор между вторым и третьим этажом торгового центра не работает — он находится на ремонте.