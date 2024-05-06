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Общество
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сегодня, 13:55
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В «Ривьере» обрушились ступеньки эскалатора
Никто не пострадал.
Как рассказала GOROD48 руководитель отдела оперативного управления торгового центра Евгения Колмыкова, в результате происшествия на эскалаторе никто не пострадал. Сейчас эскалатор между вторым и третьим этажом торгового центра не работает — он находится на ремонте.
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