На них хранятся 12,5 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 апреля этого года, жители Липецкой области открыли в банках 3445 счетов эскроу для покупки жилья в новостройках. Региональные участники долевого строительства разместили на них 12,5 миллиарда рублей. Всего же с начала работы механизма проектного финансирования почти 3 тысячи липчан приобрели квартиры через счета эскроу на общую сумму порядка 9,6 миллиарда рублей. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Напомним, пока идет строительство, деньги дольщиков хранятся в банках на счетах эскроу. Средства становятся доступны застройщикам после ввода жилья в эксплуатацию. До этого момента строительные компании используют собственный капитал или банковские кредиты. Средства на эскроу-счетах застрахованы государством.На 1 апреля 2024 года между банками и застройщиками в Липецкой области заключены 65 кредитных договоров на общую сумму почти 48 миллиардов рублей.