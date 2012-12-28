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Экономика
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сегодня, 14:13
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Жители Липецкой области открыли в банках 3445 счетов эскроу для покупки жилья
На них хранятся 12,5 миллиарда рублей.
Напомним, пока идет строительство, деньги дольщиков хранятся в банках на счетах эскроу. Средства становятся доступны застройщикам после ввода жилья в эксплуатацию. До этого момента строительные компании используют собственный капитал или банковские кредиты. Средства на эскроу-счетах застрахованы государством.
На 1 апреля 2024 года между банками и застройщиками в Липецкой области заключены 65 кредитных договоров на общую сумму почти 48 миллиардов рублей.
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