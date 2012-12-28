Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
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сегодня, 21:27
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С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Повреждены два автомобиля
По словам автора видеосъемки, люди чудом не пострадали. И такое происходит не первый раз.
Одна машина получила царапины крыши, припаркованной рядом «Тойоте» досталось больше - механические повреждения автомобиля серьёзнее, выбито стекло помята дверь.
На место происшествия вызывались сотрудники полиции, составлен протокол, владельцы автомобилей написали заявление.
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