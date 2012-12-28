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Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
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В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Общество
С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Общество
Ветер повалил дерево возле школы
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Происшествия
671
сегодня, 21:27
8

С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы

Повреждены два автомобиля

Сегодня в микрорайоне «Елецкий», со возводимой высотки упали стройматериалы прямо на два автомобиля.

По словам автора видеосъемки, люди чудом не пострадали. И такое происходит не первый раз.

Одна машина получила царапины крыши, припаркованной рядом «Тойоте» досталось больше - механические повреждения автомобиля серьёзнее, выбито стекло помята дверь.

На место происшествия вызывались сотрудники полиции, составлен протокол, владельцы автомобилей написали заявление.
повреждение машин
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Карнавальный
25 минут назад
я думаю стоянку нужно повсеместно в населенных пунктах сделать платной, первые два часа плату не взымать, а далее по тарифу.
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Чехов
8 минут назад
А я думаю, что надо брать налог за вход в центр. Все к нам прутся. Верхний парк забит, Быхов забит в нижнем толпы. Нечего. Платный вход даже пешком необходим. Долой чужих. Надо гулять около своих домов. Я так думаю.
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Карнавальный
31 минуту назад
я считаю, автомобиль нужно хранить в гараже, парковаться у дома на время по необходимости. общественные пространства вокруг жилых домов это не парковка, а место для жизни, для прогулок, игр детей и т.д. долой автобомжей из жилой застройки!
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Дима
24 минуты назад
А кто сказал, что он хранился там? А если проезжать буду не упадет? А если остановлюсь на минуту высадить человека тоже пролетит мимо? А людям тоже не ходить по улице? Детям не гулять ? Может всем закрыться в бункер?
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Витек
54 минуты назад
Парковаться надо на парковке
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Жека
22 минуты назад
Сегодня проходил мимо и чуть не убило. Причем тут парковка. Мозг включай. Там дети ходят и много, и взрослому прилетит убьет сразу.
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Андрей
37 минут назад
А если на голову упадёт, то скажешь, что ходить надо в шлеме. Да?
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Иваныч
сегодня, 21:46
Это стройка, ветер очень сильный сегодня был. У нас на стройке кран чуть не завалил сильный порыв ветра.
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