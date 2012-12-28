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29 минут назад
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Информация о стройке на Центральном пляже дошла до губернатора Игоря Артамонова

«Нарушения закона и прав жителей недопустимы», — заявил губернатор.

Сегодня на еженедельном оперативном совещании у губернатора Игоря Артамонова была затронута тема строительства на Центральном пляже.

«Люди опасаются, что им перекроют доступ к воде, а это любимое место отдыха и общественное пространство. Нарушения закона и прав жителей недопустимы», — написал в своем Telegram-канале Игорь Артамонов.

Напомним, о строительстве на пляже GOROD48 сообщил 3 мая, а сегодня стало известно, что прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов дал поручение прокуратуре Правобережного района провести по нашей публикации проверку.

На оперативном совещании губернатор также обратил внимание мэрии Липецка на скорость работ по очистке от ила Комсомольского пруда, она у Игоря Артамонова «вызывает опасения». Закончить очистку пруда подрядчик должен ко Дню города.

«Отдельная тема — ремонт дорог. Деньги мы выделили, работы начинаются. Но есть объекты, которые попадают в гарантийный ремонт, и здесь тоже надо ускориться. Плюс есть недоделки от недобросовестных подрядчиков. Например, спуск от площади Плеханова к Театральной. Всё это надо привести в порядок. Да и песок с зимы вывезен ещё далеко не везде. Не должны останавливаться и работы по опиловке засохших и аварийных деревьев. Вопросов много, а времени мало. Город не должен уходить в лето неухоженным», — написал Игорь Артамонов.
пляж
строительство
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Комментарии (1)

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Добро и зло.
19 минут назад
Как должно быть-мы все знаем. А как есть-мы все видим.
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