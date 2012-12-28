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Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон
Происшествия
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
Яйца по 65 рублей, но маленькие
Общество
С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
Ветер повалил дерево возле школы
Происшествия
Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Общество
Девочки «в черном» нашлись
Происшествия
В Липецкой области ветрено и до +18
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Общество
Читать все
Общество
741
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады

Всё, что нужно знать про наступивший понедельник.

Как и не май-месяц

Ночью в Липецке вновь заморозки, да и днём не очень тепло – 14-16 градусов. Понедельник пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в одном-единственном доме на улице 15-й микрорайон, 20, а также в частном секторе улиц Буденого и Речной.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы 6-й Гвардейской дивизии, Гвардейской, Гражданской, Добролюбова, Дружбы, Известковой, Краснознамённой, К.Шаталовой, Молодёжной, Свердлова, С.Кондарева, Сурикова, Ф. Энгельса, переулок Уютный.

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В промежутке с 9:00 до 18:00 ожидается отключение света на срок до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Береговой, Бригадной, Бурлакова, Волжской, Гастелло, Добровской, Железногорской, Земляничной, Ладыгина, Леваневского, Локомотивной, Металлургов, М.Светлова, Надежды, Папанина, Патриотической, Писарева, Пляжной, Санитарной, Славянской, Сливовой, Тихой, Фабричной, Ярославской, в переулке Виноградной, на проезде Каштановом.

Пробки

Понедельник – день тяжёлый и тяжести ему только придают пробки на дорогах. В первый рабочий день неделе не стоит забывать о «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Без них рискуете капитально застрять на дорогах.


Фронтовые бригады

Липецке стартует акция «Фронтовые бригады», сообщили в городском управлении культуры. С 6 по 8 мая артисты домов культуры организуют для ветеранов праздничные концерты, причём появиться они могут прямо по месту жительства участника Великой Отечественной, как было в прошлые годы. Песни под окнами будут раздаваться с 10:00 до 18:00.

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Концерты ко Дню Победы

В Липецке потихоньку набирают обороты мероприятия к 9 мая. В 13:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) состоится урок патриотизма «О героях былых времён». Подрастающему поколению расскажут о подвигах солдат в войне, которая завершилась 79 лет назад (12+).

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А в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) в 19:00 пройдёт концерт хора Сокольских металлургов «Пою тебе, моё Отечество», репертуар тоже будет в основном патриотическим (12+).

Гитара

Отдохнуть от суеты и послушать вечером хорошую музыку можно будет в Детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а).

В 17:30 воспитанники детской филармонии начнут концерт гитарной музыки «Такая разная и любимая».

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Вход свободный.

Липчане стали реже жаловаться

С января по март 2024 года от жителей Липецкой области в Банк России поступили 345 жалоб на работу финансовых организаций. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество жалоб сократилось на четверть, отметили в правительстве региона.

Липчане подавали жалобы на страховщиков 33 раза (на 63% реже, чем год назад), на микрофинансовые организации – 53 раза (меньше на 13%). Возможно, финансовые организации у нас стали работать лучше, в может быть – липчане просто устали оббивать пороги в поисках правды.

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К слову, с 2023 года подаче претензии нужно пройти тест для подтверждения, что ее автором является человек, а не робот. После чего количество жадоб пошло вниз. С 1 июля этого года для финансовых организаций будут действовать новые правила общения с клиентами. Независимо от того, как человек направил письменную претензию (в офисе, обычной почтой или через интернет), компания должна дать развернутый ответ в течение 15 рабочих дней. В сложных случаях время ответа разрешается увеличить до 25 дней.

Платными парковками в день пользуются 2 тысячи липчан

Первые итоги введения платных парковок подвел на брифинге в мэрии председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарёв.

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По его словам, в первый день работы системы 2 мая услугой воспользовались более 2 тысяч липчан. Он рассказал, что не все липчане сумели разобраться как осуществлять оплату. Таких консультировали операторы, объясняя пошагово порядок действий. По словам председателя департамента, жалоб на работу системы не поступало. Таким образом, запуск проекта признан удачным, а в будущем его планируют распространить с 9-ти выбранных улиц – Ленина-Соборной, , Интернациональной, Зегеля, Желябова, Плеханова (включая площадь), Ленина, Пролетарской, Сапёрной, Угловой, улицах Саперной и на другие.

Страсть к собеседованиям

Есть такая не то, чтобы профессия, а просто род занятий - ходить по собеседованиям.

20% липчан в опросе SuperJob признались, что пойдут на интервью в компанию, в которой не планируют работать. Побудительные мотивы таких людей - надежде на чудо и тренировки в навыках самопрезентации.

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Интересно, что чаще всего готовность посетить собеседование в компании, где не планируют работать, высказывали те, кто зарабатывает больше. Их основные цели — конкурентная разведка и новые контакты в бизнес-среде.

Рейтинг доверия

Своим сослуживцам доверяют 76% липчан, выяснили в SuperJob. На втором месте компании-работодатели – 68%, на третьем – начальство, которому готовы открыть душу 65 % опрошенных. А вот руководители значительно больше полагаются на свою команду: 83% доверяют подчиненным.

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Мужчины больше, чем женщины, доверяют коллегам. Женщины чаще говорили об отсутствии сомнений в компании и непосредственном руководстве. С увеличением возраста опрошенных снижается уровень их доверия к компании, а к коллегам, напротив, растет.

Дорогие липчане! Нас ждёт очередная короткая рабочая неделя, которая продлится всего 3 дня. Но уверяем вас, что новостей на GOROD48 меньше не станет. Поэтому продолжайте заходить на сайт, за которым давно закрепилась репутация электронного имени Липецка и не снимайте руку информационного с пульса региона. В наше время информация особенно важна, а у нас она всегда свежая и оперативная. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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