Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
В голосовании за благоустройство победила территория у пруда между «Елецким» и Сырским Рудником
Общество
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55 минут назад
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На окраине Липецка перевернулся остановочный павильон
Напомним, воскресный ветер повалил накануне в Липецке восемь деревьев.
Кстати, павильоны на Воронежском шоссе намерены заменить на новые. Об этом во время одного из объездов Липецка главой города Евгенией Уваркиной рассказал вице-мэр Николай Дергунов.
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