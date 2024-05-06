Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
В голосовании за благоустройство победила территория у пруда между «Елецким» и Сырским Рудником
Общество
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26 минут назад
На бульваре Есенина образовался провал
Специалисты водоканала обследуют место проведения земляных работ.
— Заявка о нарушенном благоустройстве в районе дома №10 на бульваре Есенина поступила в центральную диспетчерскую службу «РВК-Липецк» сегодня, 6 мая. Специалистами водоканала будет проведено обследование места проведения земляных работ, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
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