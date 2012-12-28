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Происшествия
Яйца по 65 рублей, но маленькие
Общество
С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
В Липецкой области разыскивают двух девочек-подростков
Общество
Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Общество
Девочки «в черном» нашлись
Происшествия
Ветер повалил дерево возле школы
Происшествия
В Липецкой области ветрено и до +18
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
135
сегодня, 00:01

Девочки «в черном» нашлись

Вечером 5 мая стало известно, что пропавшие накануне в Долгоруковском районе 14 и 15-летние девочки-подростки возвращены в социально-реабилитационный центр

Почти сутки ушли на поиски ушедших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Долгоруковском районе девочек 14 и 15 лет, одетых преимущественно в черную одежду.

Как сообщают в ЛООО «Поиск пропавших детей», девочки нашлись. С ними все в порядке.
поиск пропавших детей
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