Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Жильцы дома на улице Ибаррури 10 дней ощущали трупный запах: в закрытой квартире умерла собака
Происшествия
135
сегодня, 00:01
Девочки «в черном» нашлись
Вечером 5 мая стало известно, что пропавшие накануне в Долгоруковском районе 14 и 15-летние девочки-подростки возвращены в социально-реабилитационный центр
Как сообщают в ЛООО «Поиск пропавших детей», девочки нашлись. С ними все в порядке.
0
0
0
0
0
Комментарии