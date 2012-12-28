Девочки «в черном» нашлись

Вечером 5 мая стало известно, что пропавшие накануне в Долгоруковском районе 14 и 15-летние девочки-подростки возвращены в социально-реабилитационный центр

Почти сутки ушли на поиски ушедших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Долгоруковском районе девочек 14 и 15 лет, одетых преимущественно в черную одежду.Как сообщают в ЛООО «Поиск пропавших детей», девочки нашлись. С ними все в порядке.