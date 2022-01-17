Общество

сегодня, 10:08

В автошколе задолжали зарплату сотрудникам

2 693
#зарплата #трудовые права
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В автошколе задолжали зарплату сотрудникам

Нарушение выявила военная прокуратура.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, инспекторами по труду был рассмотрен административный материал военной прокуратуры Тамбовского гарнизона, согласно которому в ПОУ «Грязинская АШ» ООГО ДОСААФ России перед 9 работниками выявлена задолженность по заработной плате за март-ноябрь 2021 года в размере более 650 тысяч рублей.

- Погашение задолженности по заработной плате находится на контроле Гострудинспекции, - отметили в Государственной инспекции труда в Липецкой области. - Виновные лица привлечены к административной ответственности.
2 693
#зарплата #трудовые права
1

Комментарии (2)

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пора знать

9 минут назад
Кот, права автошкола не выдает
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Кот

18 минут назад
Почти год зарплату не платили,и никто не уволился!Это ж сколько прав продали?
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