В автошколе задолжали зарплату сотрудникам

Нарушение выявила военная прокуратура.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, инспекторами по труду был рассмотрен административный материал военной прокуратуры Тамбовского гарнизона, согласно которому в ПОУ «Грязинская АШ» ООГО ДОСААФ России перед 9 работниками выявлена задолженность по заработной плате за март-ноябрь 2021 года в размере более 650 тысяч рублей.



- Погашение задолженности по заработной плате находится на контроле Гострудинспекции, - отметили в Государственной инспекции труда в Липецкой области. - Виновные лица привлечены к административной ответственности.