Происшествия

сегодня, 12:35

Годовалая девочка захлебнулась в ванной

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#несчастный случай
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Годовалая девочка захлебнулась в ванной

Ребенок остался жив.

8 января в квартире жилого дома по улице Опытной  в Липецке годовалая девочка захлебнулась в ванной. Первую помощь девочке оказала ее мать, затем ребенка на скорой помощи доставили в больницу.

Как рассказал сегодня на оперативном совещании у мэра Липецка руководитель управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, это второй несчастный случай с детьми, произошедший в городе за праздничные дни. Первый случился 31 декабря: на улице Звездной из окна пятого этажа  выпал и получил травмы пятилетний ребенок.
2 4317
#несчастный случай
3

Комментарии (2)

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да уж

сегодня, 13:02
1, крупными буквами написано. Писать научились,а читать нет? Ну можно такие заголовки выкладывать?!
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1

сегодня, 12:49
Ребёнок жив?
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