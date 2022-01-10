Происшествия
сегодня, 12:35
Годовалая девочка захлебнулась в ванной
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Ребенок остался жив.
8 января в квартире жилого дома по улице Опытной в Липецке годовалая девочка захлебнулась в ванной. Первую помощь девочке оказала ее мать, затем ребенка на скорой помощи доставили в больницу.
Как рассказал сегодня на оперативном совещании у мэра Липецка руководитель управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, это второй несчастный случай с детьми, произошедший в городе за праздничные дни. Первый случился 31 декабря: на улице Звездной из окна пятого этажа выпал и получил травмы пятилетний ребенок.
Как рассказал сегодня на оперативном совещании у мэра Липецка руководитель управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, это второй несчастный случай с детьми, произошедший в городе за праздничные дни. Первый случился 31 декабря: на улице Звездной из окна пятого этажа выпал и получил травмы пятилетний ребенок.
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да уж
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