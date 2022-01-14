Общество

сегодня, 13:01

Липецких следователей наградили за помощь гражданам

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#Следственный комитет
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Липецких следователей наградили за помощь гражданам
15 января 2022 года Следственный комитет Российской Федерации отмечает 11-летие. В 2011 году на основании указа президента Российской Федерации был создан независимый федеральный государственный следственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

Сегодня руководитель Следственного управления Следственного комитета по Липецкой области Евгений Шаповалов вручил нескольким сотрудникам управления награды за помощь гражданам.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Евгений Шаповалов вручил благодарности руководителю Грязинского МСО Владимиру Шабунину и старшему следователю Ирине  Бодровой, в производстве которых находилось уголовное дело о нарушении должностными лицами администрации сельского поселения Добринского района жилищных прав многодетной семьи Дудиных, вынужденной на протяжении длительного времени добиваться нового жилья в связи с признанием их прежнего – аварийным.   

Поощрены и сотрудники Чаплыгинского МСО. Руководителем межрайонного следственного отдела Жанной Матвеевой и следователем  по особо важным делам Антоном Баскаковым при расследовании уголовного дела о невыплате зарплаты предприняты меры, в результате которых задолженность в сумме более миллиона рублей перед 20 работниками одного из предприятий Добровского района полностью погашена.

Правами руководителя регионального СК России поощрены более 20 офицеров.   

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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#Следственный комитет
3

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