Липецких следователей наградили за помощь гражданам

15 января 2022 года Следственный комитет Российской Федерации отмечает 11-летие. В 2011 году на основании указа президента Российской Федерации был создан независимый федеральный государственный следственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства.



Сегодня руководитель Следственного управления Следственного комитета по Липецкой области Евгений Шаповалов вручил нескольким сотрудникам управления награды за помощь гражданам.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Евгений Шаповалов вручил благодарности руководителю Грязинского МСО Владимиру Шабунину и старшему следователю Ирине Бодровой, в производстве которых находилось уголовное дело о нарушении должностными лицами администрации сельского поселения Добринского района жилищных прав многодетной семьи Дудиных, вынужденной на протяжении длительного времени добиваться нового жилья в связи с признанием их прежнего – аварийным.



Поощрены и сотрудники Чаплыгинского МСО. Руководителем межрайонного следственного отдела Жанной Матвеевой и следователем по особо важным делам Антоном Баскаковым при расследовании уголовного дела о невыплате зарплаты предприняты меры, в результате которых задолженность в сумме более миллиона рублей перед 20 работниками одного из предприятий Добровского района полностью погашена.



Правами руководителя регионального СК России поощрены более 20 офицеров.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

