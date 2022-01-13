Общество

сегодня, 15:32

Остался без прав — отдал 200 тысяч рублей алиментов

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#приставы #дети
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Остался без прав — отдал 200 тысяч рублей алиментов

Мужчина из Грязинского района не хотел содержать сразу двоих детей.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, житель Грязинского района рассчитался с долгами перед детьми только после ограничения специального права в части водительского удостоверения.

Мужчина задолжал на содержание двоих несовершеннолетних детей около 200 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России и о временном ограничении специального права в части водительского удостоверения.

После этого должник обратился в ГИБДД по вопросу замены водительского удостоверения, но ему отказали. Эта мера побудила мужчину полностью погасить задолженность по алиментам.
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#приставы #дети
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Комментарии (2)

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Лом

7 минут назад
Если бы при разводе детей оставляли с мужчинами, то не было бы желания кидать мужа, воспитывать в неполной семье детей и тратить алименты на себя любимую
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ded

31 минуту назад
в проклятый загс ни ногой!
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