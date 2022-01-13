Остался без прав — отдал 200 тысяч рублей алиментов

Мужчина из Грязинского района не хотел содержать сразу двоих детей.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, житель Грязинского района рассчитался с долгами перед детьми только после ограничения специального права в части водительского удостоверения.



Мужчина задолжал на содержание двоих несовершеннолетних детей около 200 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России и о временном ограничении специального права в части водительского удостоверения.



После этого должник обратился в ГИБДД по вопросу замены водительского удостоверения, но ему отказали. Эта мера побудила мужчину полностью погасить задолженность по алиментам.