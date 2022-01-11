Общество
сегодня, 10:10
Строительство поликлиники в «Елецком» обойдется в 1,4 миллиарда рублей
Облздрав уже готовится к определению подрядчика на проект.
В 2022 году региональное управление здравоохранения планирует приступить к строительству поликлиники в микрорайоне «Елецкий» в Липецке. Возводить новое учреждение будут за счет бюджетного кредита.
- Строительство поликлиники в микрорайоне «Елецкий» запланировано за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1 419 000 000 рублей. Сейчас готовится медико-техническое задание для проведения закупки разработки проектно-сметной документации на строительство поликлиники, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - Мощность, площадь, сроки строительства будут известны после разработки проектно-сметной документации и заключения контракта на строительство.
По данным GOROD48, здание поликлиники должно занять участок вдоль Елецкого шоссе, в дальней от города части жилого массива возле внутренней окружной дороги микрорайона.
Напомним, исходным проектом возведения района было предусмотрено строительство инфраструктуры, которая включала в себя ряд объектов медицинского профиля: амбулаторно-поликлинический корпус, поликлиника для взрослых (на 600 посещений), поликлиника для детей (на 200 посещений) и консультативно-диагностический центр. Заселение микрорайона началось около десяти лет назад, но его жители до сих пор не обеспечены медицинской инфраструктурой. Они неоднократно обращали внимание на эту проблему.
- Строительство поликлиники в микрорайоне «Елецкий» запланировано за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1 419 000 000 рублей. Сейчас готовится медико-техническое задание для проведения закупки разработки проектно-сметной документации на строительство поликлиники, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - Мощность, площадь, сроки строительства будут известны после разработки проектно-сметной документации и заключения контракта на строительство.
По данным GOROD48, здание поликлиники должно занять участок вдоль Елецкого шоссе, в дальней от города части жилого массива возле внутренней окружной дороги микрорайона.
Напомним, исходным проектом возведения района было предусмотрено строительство инфраструктуры, которая включала в себя ряд объектов медицинского профиля: амбулаторно-поликлинический корпус, поликлиника для взрослых (на 600 посещений), поликлиника для детей (на 200 посещений) и консультативно-диагностический центр. Заселение микрорайона началось около десяти лет назад, но его жители до сих пор не обеспечены медицинской инфраструктурой. Они неоднократно обращали внимание на эту проблему.
Горожанин
Местный
Румын
Ага
Брежнев