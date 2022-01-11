Общество

сегодня, 10:10

Строительство поликлиники в «Елецком» обойдется в 1,4 миллиарда рублей

5 517
#поликлиника #строительство #Елецкий
Строительство поликлиники в «Елецком» обойдется в 1,4 миллиарда рублей

Облздрав уже готовится к определению подрядчика на проект.

В 2022 году региональное управление здравоохранения планирует приступить к строительству поликлиники в микрорайоне «Елецкий» в Липецке. Возводить новое учреждение будут за счет бюджетного кредита.

- Строительство поликлиники в микрорайоне «Елецкий» запланировано за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1 419 000 000 рублей. Сейчас готовится медико-техническое задание для проведения закупки разработки проектно-сметной документации на строительство поликлиники, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - Мощность, площадь, сроки строительства будут известны после разработки проектно-сметной документации и заключения контракта на строительство.

По данным GOROD48, здание поликлиники должно занять участок вдоль Елецкого шоссе, в дальней от города части жилого массива возле внутренней окружной дороги микрорайона.

Напомним, исходным проектом возведения района было предусмотрено строительство инфраструктуры, которая включала в себя ряд объектов медицинского профиля: амбулаторно-поликлинический корпус, поликлиника для взрослых (на 600 посещений), поликлиника для детей (на 200 посещений) и консультативно-диагностический центр. Заселение микрорайона началось около десяти лет назад, но его жители до сих пор не обеспечены медицинской инфраструктурой. Они неоднократно обращали внимание на эту проблему.
5 517
#поликлиника #строительство #Елецкий

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Горожанин

18 минут назад
На строительство точно выделят деньги для освоения бюджетного кредита. Проектно- сметной документации ещё нет, значит есть простор для чиновничей деятельности... Денег явно не хватит...
ответить

Местный

34 минуты назад
Брежнев, с такими темпами убытия населения с этого света строительство крематория - довольно актуальный вопрос. Заодно и земли под кладбища не нужно будет выделять в таких количествах. Короче, одна выгода.
ответить

Румын

сегодня, 10:30
На колокольню место и деньги есть...Новость ниже.Заболел малыш-звони в колокола,поможет
ответить

Ага

сегодня, 10:28
Маловато посещений для такого густонаселенного района, а он ещё не весь застроен.
ответить

Брежнев

сегодня, 10:15
Представители Ед.рос. . Посчитали, что дешевле крематорий построить.
ответить

Еще в рубрике

300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»
#концерт #билет #иск
300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»

14 минут назад

Общество
Липчане сэкономили 3,5 миллиарда рублей
#экономия #торги
6
Липчане сэкономили 3,5 миллиарда рублей

50 минут назад

Общество
Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники
#жалоба #снег
13
Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники

сегодня, 10:20

Общество
В центре Липецка собираются построить колокольню
#колокольня
14
В центре Липецка собираются построить колокольню

сегодня, 09:59

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
5
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: замерзшая в сугробе, разбившийся мальчик и едва не утонувшая в ванной девочка
#Новый год #дети #обморожение
6
Липецкая вечЁрка: замерзшая в сугробе, разбившийся мальчик и едва не утонувшая в ванной девочка

вчера, 20:21

Общество