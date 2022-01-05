Общество
сегодня, 17:37
Представлены рендеры нового торгового центра в Липецке
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Архитекторы показали визуализацию облика запланированного к строительству здания на площади Победы.
В департаменте градостроительства и архитектуры состоялся градостроительный совет, на котором среди других вопросов обсудили проектируемое здание на земельном участке бывшего кинотеатра «Спутник». Проектировщики представили три концепции, среди которых единогласно был принят проект, в котором автор разместил сквер с двухэтажным зданием. Здесь предполагается размещение точки общественного питания с летней террасой.
- Вечерами тут можно будет устроиться поудобнее в амфитеатре и посмотреть фильм с экрана уличного кинотеатра. Опыт городища показывает, что липчанам по душе такой досуг. Проектом благоустройства предусмотрена парковочных зона, зона загрузки, озеленение участка и установка малых архитектурных форм, - сообщает депград Липецка.
Напомним, в ходе общественных обсуждений судьбы квартала под снесенным кинотеатром «Спутник» поступило 36 обращений. Здесь на месте кинотеатра «Спутник» планируют возвести трехэтажный административно-торговый центр. Кроме того, в этом квартале хотят сделать детскую площадку, площадку для отдыха взрослых, спортивную зону и площадку для выгула собак, а также парковку на 19 автомобилей. 32 липчанина оказались против строительства на площади Победы.
История кинотеатра «Спутник» начинается еще в середине XX века. Кинотеатр открыли 29 декабря 1960 года на Колхозной площади показом фильма «Чужая беда».
Прекративший работу в 90-е годы, в начале 2000-х он был отремонтирован и принял зрителей уже в обновленном виде. Однако осенью 2013 года кинотеатр из-за нерентабельности закрыли. Заброшенное и разрушающееся здание не раз предлагали снести. Через пять лет после закрытия городские власти выдали собственнику разрешение на реконструкцию здания под офисно-торговый центр. Но вместо реконструкции кинотеатр в августе 2018 года разрушили до основания. У застройщика возникли проблемы, так как на столь кардинальное обновление он разрешения не получал. Будущую строительную площадку обнесли забором. Пока там не ведутся работы, котлован облюбовали утки.
Изображения: департамент градостроительства и архитектуры Липецка
- Вечерами тут можно будет устроиться поудобнее в амфитеатре и посмотреть фильм с экрана уличного кинотеатра. Опыт городища показывает, что липчанам по душе такой досуг. Проектом благоустройства предусмотрена парковочных зона, зона загрузки, озеленение участка и установка малых архитектурных форм, - сообщает депград Липецка.
Напомним, в ходе общественных обсуждений судьбы квартала под снесенным кинотеатром «Спутник» поступило 36 обращений. Здесь на месте кинотеатра «Спутник» планируют возвести трехэтажный административно-торговый центр. Кроме того, в этом квартале хотят сделать детскую площадку, площадку для отдыха взрослых, спортивную зону и площадку для выгула собак, а также парковку на 19 автомобилей. 32 липчанина оказались против строительства на площади Победы.
История кинотеатра «Спутник» начинается еще в середине XX века. Кинотеатр открыли 29 декабря 1960 года на Колхозной площади показом фильма «Чужая беда».
Прекративший работу в 90-е годы, в начале 2000-х он был отремонтирован и принял зрителей уже в обновленном виде. Однако осенью 2013 года кинотеатр из-за нерентабельности закрыли. Заброшенное и разрушающееся здание не раз предлагали снести. Через пять лет после закрытия городские власти выдали собственнику разрешение на реконструкцию здания под офисно-торговый центр. Но вместо реконструкции кинотеатр в августе 2018 года разрушили до основания. У застройщика возникли проблемы, так как на столь кардинальное обновление он разрешения не получал. Будущую строительную площадку обнесли забором. Пока там не ведутся работы, котлован облюбовали утки.
Изображения: департамент градостроительства и архитектуры Липецка
16 1393
Комментарии (16)
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ИнфузорияБотинок
З
Гала2022
Липецк
ха-ха-ха
Мэр
Animal Planet.
Какие последствия к застройщику за нарушение?
лятять утки
Свидетель.