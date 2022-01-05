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сегодня, 17:37

Представлены рендеры нового торгового центра в Липецке

16 1393
#строительство #проект
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Архитекторы показали визуализацию облика запланированного к строительству здания на площади Победы.

В департаменте градостроительства и архитектуры состоялся градостроительный совет, на котором среди других вопросов обсудили проектируемое здание на земельном участке бывшего кинотеатра «Спутник». Проектировщики представили три концепции, среди которых единогласно был принят проект, в котором автор разместил сквер с двухэтажным зданием. Здесь предполагается размещение точки общественного питания с летней террасой.

- Вечерами тут можно будет устроиться поудобнее в амфитеатре и посмотреть фильм с экрана уличного кинотеатра. Опыт городища показывает, что липчанам по душе такой досуг. Проектом благоустройства предусмотрена парковочных зона, зона загрузки, озеленение участка и установка малых архитектурных форм, - сообщает депград Липецка.

Напомним, в ходе общественных обсуждений судьбы квартала под снесенным кинотеатром «Спутник» поступило 36 обращений. Здесь на месте кинотеатра «Спутник» планируют возвести трехэтажный административно-торговый центр. Кроме того, в этом квартале хотят сделать детскую площадку, площадку для отдыха взрослых, спортивную зону и площадку для выгула собак, а также парковку на 19 автомобилей. 32 липчанина оказались против строительства на площади Победы.

История кинотеатра «Спутник» начинается еще в середине XX века. Кинотеатр открыли 29 декабря 1960 года на Колхозной площади показом фильма «Чужая беда».

Прекративший работу в 90-е годы, в начале 2000-х он был отремонтирован и принял зрителей уже в обновленном виде. Однако осенью 2013 года кинотеатр из-за нерентабельности закрыли. Заброшенное и разрушающееся здание не раз предлагали снести. Через пять лет после закрытия городские власти выдали собственнику разрешение на реконструкцию здания под офисно-торговый центр. Но вместо реконструкции кинотеатр в августе 2018 года разрушили до основания. У застройщика возникли проблемы, так как на столь кардинальное обновление он разрешения не получал. Будущую строительную площадку обнесли забором. Пока там не ведутся работы, котлован облюбовали утки.

Изображения: департамент градостроительства и архитектуры Липецка


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16 1393
#строительство #проект
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Комментарии (16)

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ИнфузорияБотинок

3 минуты назад
Одни незаконно сносят, другие безучастно наблюдают. А потом утверждают именно то, что и надо было тому, кто все снес.Все куплено, все продано. А вы уважаемые горожане, можете дальше продолжать возмущаться!
ответить

З

14 минут назад
На картинке два этажа а написано про три?!?!?
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Гала2022

16 минут назад
Опять ТЦ? «Европа» на Советской загибается, «Меркурий» превратился в отстойник. Зачем ТЦ? Когда люди покупают в интернет-магазинах, когда продукты доставляют из ближайшей Пятёрочки/Магнита.
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Липецк

18 минут назад
А чиновники не теряют надежду поставить там очередную конуру!
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ха-ха-ха

21 минуту назад
Летняя терраса!!!! С ума сошли
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Мэр

23 минуты назад
Свидетель., не завидуй.
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Animal Planet.

27 минут назад
Жесть.
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Какие последствия к застройщику за нарушение?

29 минут назад
А мнение горожан в учёт не берётся? Вот вам и голосование .
ответить

лятять утки

47 минут назад
А где утки будут жить и плавать?
ответить

Свидетель.

47 минут назад
А сколько поимеет мэр с этого?
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