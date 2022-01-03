Жительница Лебедянского района лишилась 114 тысяч рублей при продаже дома

Под видом покупателей ей звонили мошенники.





Потом оказалось, что покупатели якобы по ошибке перевели слишком большую сумму задатка и попросили вернуть часть средств. В результате жительница Лебедянского района перевела лжепокупателям через банкомат 114 тысяч рублей собственных денег.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 50-летняя жительница Лебедянского района перевела мошенникам 114 тысяч рублей.Женщина продавала дом. Под видом покупателей ей три-четыре раза позвонили мошенники. Они убедили продавца в том, что не имеют возможности приехать посмотреть дом и предложили перевести задаток.