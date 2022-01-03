Происшествия
44 минуты назад
Жительница Лебедянского района лишилась 114 тысяч рублей при продаже дома
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Под видом покупателей ей звонили мошенники.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 50-летняя жительница Лебедянского района перевела мошенникам 114 тысяч рублей.
Женщина продавала дом. Под видом покупателей ей три-четыре раза позвонили мошенники. Они убедили продавца в том, что не имеют возможности приехать посмотреть дом и предложили перевести задаток.
Женщина продавала дом. Под видом покупателей ей три-четыре раза позвонили мошенники. Они убедили продавца в том, что не имеют возможности приехать посмотреть дом и предложили перевести задаток.
Потом оказалось, что покупатели якобы по ошибке перевели слишком большую сумму задатка и попросили вернуть часть средств. В результате жительница Лебедянского района перевела лжепокупателям через банкомат 114 тысяч рублей собственных денег.
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