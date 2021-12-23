Общество

37 минут назад

Что меняется в здравоохранении в области?

6 623
#здравоохранение
Что меняется в здравоохранении в области?

На этот вопрос мы попытались получить ответ, посетив несколько больниц.

Этим летом в областной детской больнице, через которую за год проходит более 300 тысяч пациентов, отремонтировано педиатрическое отделение. Ремонт обошелся в 15 миллионов рублей: в отделении заменены инженерные системы, окна и двери, пол, обновлены палаты, душевые для матерей, система кислородоснабжения и многое другое. Не менее ценным для больницы стало приобретение оборудования на 50 миллионов рублей, которого ранее в ней вообще не было.

— Мы можем внедрять новые технологии и виды операции. Расширился спектр диагностического оборудования, в том числе для баклаборатории. Это помогает нам ускорить лечение детей при сепсисах, бактериальных инфекциях и других заболеваниях. У нас появились новые микроскопы, лапароскопические и артроскопические стойки. На этом оборудовании мы начали делать операции другого уровня на суставах, в травматологии и нейрохирургии, в том числе у детей грудного возраста. С таким оборудованием мы снижаем уровень травматизма и уходим от инвалидизации детей, сокращаем сроки реабилитации, — заявил главврач больницы Сергей Голобурдин.

WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.13.04.jpeg

По словам Сергея Голобурдина, в европейской части России такие операции, как в ОДБ делают только в Москве и Санкт-Петербурге. Профессора и доценты федеральных центров приезжают в Липецкую область с мастер-классами для докторов. Только за этот год проведены три таких мастер-класса. А после строительства нового корпуса, которое планируется уже на следующий год, клиника сможет развивать медицинский туризм и привлекать пациентов из других регионов.

— Старый корпус больницы построен еще в 70-х года прошлого века. Он уже не отвечает современным требованиям. В корпусе находятся палаты на 6–7 мест. Такого уже не должно быть. Коечный фонд сохранится, но палаты станут одно-двух местными, несколько трехместными. В них будут туалет, душ и современные койки с оснащениями. Сейчас у нас 450 коек. 168 хирургических и 12 реанимационных коек переместятся в новый корпус. У нас сегодня четыре операционных, а нужно от восьми до девяти. За счет нового корпуса мы расширим площадь и для диагностической базы, где будут установлены аппараты МРТ и томограф. Расширится и травмпункт: в нем появится малая операционная. А наш травмпункт - единственный детский в области, в которой живут 217 тысяч детей. Нет пока и медицинских боксов, которые помогли бы в эпидемию, — поделился планами Сергей Голобурдин.

Отдельный блок лучевой диагностики сегодня работает в липецкой больнице № 3 на Соколе. Он расположился в отремонтированном помещении бывшей прачечной. Раньше флюорографию и маммографию делали в другом корпусе на другой улице. А эти исследования проходят около 15 тысяч человек ежегодно. Расположение оборудования в разных корпусах затрудняло общение между врачами рентгенологами, участковыми и врачами стационара. В новый блок перебрался и кабинет компьютерной томографии.

WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.13.01.jpeg

— В этом году мы получили современный цифровой маммографический аппарат. Теперь мы полностью перешли на цифру. Это позволило ускорить и повысить качество исследований. Современное программное обеспечение дает возможность увидеть самые мелкие образования и отдифферинцировать одно от другого. Доходит до того, что мы можем различить происхождение пневмонии, и связана ли она с новой коронавирусной инфекцией, — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ГУЗ ЛГБ № 3 «Свободный сокол» Любовь Пыжик.

Меняется подход к оказанию услуг и в Грязинском районе. Центральная больница района купила за 20 миллионов дуограф. Комплекс включает в себя современный цифровой рентген-аппарат, который делает снимки органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости. При этом врачи отмечают, что последняя процедура не отменяет глотание трубки, а дополняет исследование. Или помогает проводить его при противопоказании к ФГС.

— Процедуры рентген-исследования востребованы. За смену к нам обращаются до 50 человек. За пандемию этот показатель вырос. Новое оборудование сделало нашу работу легче. Цифровое оборудование дает возможность рассмотреть мельчайшие косточки, газообразование или наличие жидкости в брюшной полости, сделать скопические снимки и многое другое. А с помощью системы «Смарт-3», куда загружаются результаты исследования, врач в любой части Липецкой области может посмотреть наше заключение и назначить необходимое лечение, — рассказала старший рентген-лаборант отделения лучевой диагностики Алена Глотова.

WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.13.03.jpeg

Стало проще получать консультацию врачей и будущим мамам Грязинского района — в женской консультации появился аппарат ультразвукового исследования. Он и раньше был в больнице, только для исследования приходилось ходить чуть ли не на другой ее конец.

— В женской консультации наблюдается более 200 беременных. Обновление технопарка УЗИ-аппаратов нам помогло и территориально приблизило помощь такой уязвимой категории, как будущие мамы. Они могут получить всю необходимую помощь в рамках одного отделения. Врач ее посмотрел, сам сделал исследование и сразу дал рекомендации. Это очень важно, — отметила заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Грязинская ЦРБ» Елена Караваева.

Кстати, за этот год в больницу поступило оборудования на 45 миллионов рублей. Кроме дуографа, пациентам больницы стали доступны шесть УЗИ-аппаратов, эндоскоп и передвижной флюорограф. Также два новых аппарата УЗИ закуплены для детской районной больницы. Один из них можно использовать как переносной.

6 623
#здравоохранение

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

12 минут назад
Детская поликлиника на Гагарина (рядом с кольцом трубного) до сих пор в жилой хрущевке на 1 этаже. Я помню как меня в нее водили родители. 50 лет прошло. Вот где стабильность.
ответить

Ирина

14 минут назад
Бла, бла,бла пойду сниму лапшу с ушей
ответить

Позор

15 минут назад
В ЛИПЕЦКЕ МЕДИЦИНА НАХОДИТСЯ В САМОМ УБОГОМ СОСТОЯНИИ,но зато тратятся огромные деньги на поддержку спорта!!!
ответить

Зайдите в любую детскую поликинику

24 минуты назад
очереди к педиатрам огромные, сидят с маленькими детьми часами , а так же с температурой. В регистратуру дозвониться просто нереально, например в 5- ую детскую.
ответить

))))

25 минут назад
Смешно!
ответить

Мизантроп

28 минут назад
Что эти мильЁны, отсутствие смертности вот показатель!
ответить

Еще в рубрике

Владимир Архипенко: «Некоторые депутаты ведут себя неадекватно»
#облосовет #этика
6
Владимир Архипенко: «Некоторые депутаты ведут себя неадекватно»

44 минуты назад

Общество
Молодым липецким учителям выплатят по 120 000 рублей
#зарплата #облсовет
2
Молодым липецким учителям выплатят по 120 000 рублей

сегодня, 13:54

Общество
«Эй, это точно не Европа?»: сияющий Елец ждёт
#новый год #иллюминация #прогулка
4
«Эй, это точно не Европа?»: сияющий Елец ждёт

сегодня, 12:14

Общество
В областной закон о капитальном ремонте внесены изменения
#фкр
В областной закон о капитальном ремонте внесены изменения

сегодня, 12:00

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
5
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: убитый током мальчик, женщина – вице-губернатор и минус один заместитель Игоря Арт...
#вечЁрка #назначения #несчастный случай
6
Липецкая вечЁрка: убитый током мальчик, женщина – вице-губернатор и минус один заместитель Игоря Арт...

вчера, 20:21

Общество