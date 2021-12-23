Что меняется в здравоохранении в области?

На этот вопрос мы попытались получить ответ, посетив несколько больниц.

Этим летом в областной детской больнице, через которую за год проходит более 300 тысяч пациентов, отремонтировано педиатрическое отделение. Ремонт обошелся в 15 миллионов рублей: в отделении заменены инженерные системы, окна и двери, пол, обновлены палаты, душевые для матерей, система кислородоснабжения и многое другое. Не менее ценным для больницы стало приобретение оборудования на 50 миллионов рублей, которого ранее в ней вообще не было.— Мы можем внедрять новые технологии и виды операции. Расширился спектр диагностического оборудования, в том числе для баклаборатории. Это помогает нам ускорить лечение детей при сепсисах, бактериальных инфекциях и других заболеваниях. У нас появились новые микроскопы, лапароскопические и артроскопические стойки. На этом оборудовании мы начали делать операции другого уровня на суставах, в травматологии и нейрохирургии, в том числе у детей грудного возраста. С таким оборудованием мы снижаем уровень травматизма и уходим от инвалидизации детей, сокращаем сроки реабилитации, — заявил главврач больницы Сергей Голобурдин.По словам Сергея Голобурдина, в европейской части России такие операции, как в ОДБ делают только в Москве и Санкт-Петербурге. Профессора и доценты федеральных центров приезжают в Липецкую область с мастер-классами для докторов. Только за этот год проведены три таких мастер-класса. А после строительства нового корпуса, которое планируется уже на следующий год, клиника сможет развивать медицинский туризм и привлекать пациентов из других регионов.— Старый корпус больницы построен еще в 70-х года прошлого века. Он уже не отвечает современным требованиям. В корпусе находятся палаты на 6–7 мест. Такого уже не должно быть. Коечный фонд сохранится, но палаты станут одно-двух местными, несколько трехместными. В них будут туалет, душ и современные койки с оснащениями. Сейчас у нас 450 коек. 168 хирургических и 12 реанимационных коек переместятся в новый корпус. У нас сегодня четыре операционных, а нужно от восьми до девяти. За счет нового корпуса мы расширим площадь и для диагностической базы, где будут установлены аппараты МРТ и томограф. Расширится и травмпункт: в нем появится малая операционная. А наш травмпункт - единственный детский в области, в которой живут 217 тысяч детей. Нет пока и медицинских боксов, которые помогли бы в эпидемию, — поделился планами Сергей Голобурдин.Отдельный блок лучевой диагностики сегодня работает в липецкой больнице № 3 на Соколе. Он расположился в отремонтированном помещении бывшей прачечной. Раньше флюорографию и маммографию делали в другом корпусе на другой улице. А эти исследования проходят около 15 тысяч человек ежегодно. Расположение оборудования в разных корпусах затрудняло общение между врачами рентгенологами, участковыми и врачами стационара. В новый блок перебрался и кабинет компьютерной томографии.— В этом году мы получили современный цифровой маммографический аппарат. Теперь мы полностью перешли на цифру. Это позволило ускорить и повысить качество исследований. Современное программное обеспечение дает возможность увидеть самые мелкие образования и отдифферинцировать одно от другого. Доходит до того, что мы можем различить происхождение пневмонии, и связана ли она с новой коронавирусной инфекцией, — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ГУЗ ЛГБ № 3 «Свободный сокол» Любовь Пыжик.Меняется подход к оказанию услуг и в Грязинском районе. Центральная больница района купила за 20 миллионов дуограф. Комплекс включает в себя современный цифровой рентген-аппарат, который делает снимки органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости. При этом врачи отмечают, что последняя процедура не отменяет глотание трубки, а дополняет исследование. Или помогает проводить его при противопоказании к ФГС.— Процедуры рентген-исследования востребованы. За смену к нам обращаются до 50 человек. За пандемию этот показатель вырос. Новое оборудование сделало нашу работу легче. Цифровое оборудование дает возможность рассмотреть мельчайшие косточки, газообразование или наличие жидкости в брюшной полости, сделать скопические снимки и многое другое. А с помощью системы «Смарт-3», куда загружаются результаты исследования, врач в любой части Липецкой области может посмотреть наше заключение и назначить необходимое лечение, — рассказала старший рентген-лаборант отделения лучевой диагностики Алена Глотова.Стало проще получать консультацию врачей и будущим мамам Грязинского района — в женской консультации появился аппарат ультразвукового исследования. Он и раньше был в больнице, только для исследования приходилось ходить чуть ли не на другой ее конец.— В женской консультации наблюдается более 200 беременных. Обновление технопарка УЗИ-аппаратов нам помогло и территориально приблизило помощь такой уязвимой категории, как будущие мамы. Они могут получить всю необходимую помощь в рамках одного отделения. Врач ее посмотрел, сам сделал исследование и сразу дал рекомендации. Это очень важно, — отметила заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Грязинская ЦРБ» Елена Караваева.Кстати, за этот год в больницу поступило оборудования на 45 миллионов рублей. Кроме дуографа, пациентам больницы стали доступны шесть УЗИ-аппаратов, эндоскоп и передвижной флюорограф. Также два новых аппарата УЗИ закуплены для детской районной больницы. Один из них можно использовать как переносной.