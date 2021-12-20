Общество

сегодня, 18:30

«Рост тарифов на пассажирские перевозки не перекроет расходов даже в половину»

74 2476
#стоимость проезда
5
«Рост тарифов на пассажирские перевозки не перекроет расходов даже в половину»

Общественный транспорт Липецка с января будет стоить на два рубля дороже как за наличный расчет, так и по безналичной оплате. На межмуниципальных областных маршрутах рост составит 10 копеек за километр. GOROD48 разбирался, что стоит за этим решением.  

Перевозчики отмечают – для транспортных компаний наступили не лучшие времена. Свою долю трудностей внесли и прошлогодние коронавирусные ограничения. Повышение цен определенно вызовет недовольство у пассажиров, но перевозчики предупреждают: если ничего не предпринять, ситуация с пассажирскими перевозками может усложниться. 
«После роста тарифов на два рубля больше года назад, в ноябре 2020-го, мы столкнулись с заметным ростом цен на составляющие. Например, запчасти и резина подорожали за год на треть, только с августа топливо выросло в цене примерно на 6%. Также мы столкнулись с заметным падением пассажиропотока – после введения коронавирусных ограничений он сократился на разных маршрутах от 20 до 25% и до сих пор не восстановился относительно 2019 года, - рассказал руководитель АО работников «Народное предприятие» автотранс ВОА Иван Семенихин. – Между тем, нынешнее подорожание также на два рубля – это 8-9%, что едва перекрывает официальную инфляцию».

Простой расчет показывает: среди тех, кто пользуется общественным транспортом, наибольшая доля приходится на пассажиров, которые совершают в месяц от 15 до 30 поездок. Соответственно, при росте тарифа расходы на общественный транспорт для них вырастут на сумму от 30 до 60 рублей.

При этом, как отметил Иван Семенихин, повышение цены за проезд даст возможность заменить ветхие автобусы. «Автопарк требует периодического обновления, мы же пока меняем ветхие автобусы на более новые, но все равно уже бывшие в употреблении – купить абсолютно новые в нынешней ситуации не получается». 

По словам учредителя и генерального директора компании ЗАО «Л-БУС», которая обслуживает пригородные маршруты, Сергея Животенко, перевозчики столкнулись с тем, что необходимые расходные материалы дорожают порой в разы и не поэтапно: «Дорожают ГСМ, резина, запчасти – на 30%, в некоторых случаях даже на 50%. И рост тарифов на 7-9% в этой ситуации даже в половину не покроет наших расходов. Увеличение стоимости проезда позволит хотя бы выживать, сохранить то, что есть. Иначе  при растущих расходах часть перевозчиков просто уйдет с рынка». 

Оба перевозчика были среди тех, кто направил документы, обосновывающие необходимость повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области - всего обоснования о росте тарифа представили 10 организаций-перевозчиков на городских и межмуниципальных маршрутах. При проверке для сравнения брались показатели даже не нынешнего, а прошлого года. Но и в этой ситуации, расчетная себестоимость перевозок в Липецке составляет сегодня 43 рубля. А значит, действующие тарифы на проезд не покрывают затраты автотранспортных предприятий.

«Решение об увеличении тарифов принимались на основании заявлений от перевозчиков, которые обосновали необходимость повышения оплаты за проезд снижением пассажиропотока, а также общими инфляционными процессами в стране, в том числе ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, автошины, запасные части. В 2020 году пассажиропоток снизился в Липецке по сравнению с 2019-м - на это повлияли в числе прочего ограничительные меры: пенсионерам было рекомендовано находиться в самоизоляции, часть работающих перешла на удаленку. Между тем, затраты на топливо выросли, например, по данным Росстата дизтопливо по сравнению с концом декабря прошлого года подорожало на 6%, подорожали автошины, запчасти. А на затраты на ГСМ приходится порядка 23% всех расходов автотранспортого предприятия», - рассказала руководитель управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Елена Мещерякова. 

Региональные власти по итогам рассмотрения их обращений готовят приказы о повышении тарифов. Новые тарифы планируется установить с 1 января 2022 года. В Липецке стоимость проезда вырастет с 21 рубля за одну поездку до 23 рублей при оплате проезда электронными средствами платежа и с 26 рублей до 28 рублей при оплате проезда наличными. 

74 2476
#стоимость проезда
5

Комментарии (74)

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гость

6 минут назад
407 маршрут, снимай занавески , найми уборщицу , увеличивай до 300 , я скоро на Грязинский вокзал поеду , так уж и быть , оплачу.Я не жадный .
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гость

7 минут назад
407 маршрут, снимай занавески , найми уборщицу , увеличивай до 300 , я скоро на Грязинский вокзал поеду , так уж и быть , оплачу.Я не жадный .
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Terleev

8 минут назад
Перевозчики идите в Мэрию и сообщите чиновникам что Липчане ждут роста зарплат и пенсий на 8-9% что бы хоть едва ли перекрывать инфляцию и иметь возможность платить за проезд.
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мнение

12 минут назад
По расчетом чиновников большинство горожан совершает от 15 до 30 поездок в месяц да если прикинуть те кто без пересадки ездит на самом деле в этом диапазоне ездит но только подсчет лживый ведь 15 - 30 раз в месяц люди ездят в оба конца а значит 4*15 = 90 руб и 4*30 = 120 соответственно.
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407 маршрут

19 минут назад
гость, За 200 ты украдешь две занавески и шкурок от семян подсолнечника наплюешь
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Артем

20 минут назад
В Развитых Странах проезд и то убыточный а у нас хотят его сделать без убыточным за наш с вами счет друзья.
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гость

25 минут назад
407 маршрут, делай 200 , нет проблем.
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123

25 минут назад
Убили троллейбус ,убили трамвай, на отдавали рентабельные маршруты частникам поставив муниципального перевозчика в позу доги-доги сократив к тому же дотации социально значимым маршрутов.
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407 маршрут

33 минуты назад
Проезд до Грязей должен стоить 100 рублей. Сейчас едва хватает на соляру.
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Татьяна

34 минуты назад
При каждом повышении перевозчики кричат о замене ветхих автобусов, но почему-то ничего не меняется. Кроме поведения водителей, которые ведут себя все более по хамски, вплоть до рукоприкладства.
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