Происшествия

сегодня, 08:31

За кражу портмоне липчанин может лишиться свободы на два года

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#кража #полиция
За кражу портмоне липчанин может лишиться свободы на два года

Он потратил всего 750 рублей.

Гражданин отдыхал в кафе на улице Сельскохозяйственной в Липецке. Увидел, как за соседний столик присел посетитель, заказал еду навынос, получив заказ, ушел. А портмоне забыл. Недолго думая, злоумышленник взял чужое портмоне и пошел домой. Только дома он решил заглянуть в портмоне. Там оказалось 750 рублей, водительское удостоверение, банковские и скидочные карты. Деньги гражданин потратил, а остальное так и осталось лежать у него дома.

— Отделом дознания УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего ранее не судимого липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Кража»), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В совершении преступления обвиняемый признался полностью и даже раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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#кража #полиция

Комментарии (4)

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Ч

5 минут назад
А за кражу миллиардов сколько ?
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Гость

сегодня, 10:30
Лучше состав с товаром угнал, в депутаты попал:)))
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Гость

сегодня, 09:28
Он же не из кармана вытащил. Какая кража?
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Петруся

сегодня, 08:40
Подстава скорее всего.
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