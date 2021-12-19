За кражу портмоне липчанин может лишиться свободы на два года

Он потратил всего 750 рублей.

Гражданин отдыхал в кафе на улице Сельскохозяйственной в Липецке. Увидел, как за соседний столик присел посетитель, заказал еду навынос, получив заказ, ушел. А портмоне забыл. Недолго думая, злоумышленник взял чужое портмоне и пошел домой. Только дома он решил заглянуть в портмоне. Там оказалось 750 рублей, водительское удостоверение, банковские и скидочные карты. Деньги гражданин потратил, а остальное так и осталось лежать у него дома.



— Отделом дознания УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего ранее не судимого липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Кража»), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



В совершении преступления обвиняемый признался полностью и даже раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.